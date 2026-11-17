Una movilización en rechazo a la actividad minera se realizó la tarde de este martes 17 de noviembre en Vía España, en la intersección próxima a la Iglesia del Carmen.

En la protesta participaron gremios ambientalistas, representantes de comunidades indígenas y estudiantes, quienes expresaron su oposición a la mina, luego de que el presidente de la República anunciara el inicio de conversaciones con Minera Panamá para explorar una posible operación temporal del proyecto.

La manifestación se produce un día después de este anuncio presidencial, que ha generado reacciones entre distintos sectores que mantienen su rechazo a la actividad minera en el país.

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Durante la jornada también estuvieron presentes gremios de educadores, que aprovecharon la movilización para exigir el reintegro de los docentes que fueron separados de sus cargos.

De esta manera, la protesta reunió distintas demandas sociales, con el rechazo a la actividad minera y los reclamos del sector educativo entre sus principales consignas.