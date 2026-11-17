Ciudad de Panamá, Panamá/La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (Cciap) pidió que las decisiones sobre la relación entre el Estado y Minera Panamá se apeguen a la Constitución y expresó su expectativa de que las conversaciones avancen antes de que termine el procesamiento del material extraído, previsto, según el gremio, para mediados del próximo año.

La posición surge tras el anuncio realizado la tarde del lunes por el presidente de la República, José Raúl Mulino, sobre el inicio de conversaciones para explorar un acuerdo para el cierre de la mina ubicada en Donoso, cuyo contrato fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.

Minera Panamá confirmó que participará en el proceso. Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó esta mañana que las conversaciones comenzarán el próximo lunes 23 de noviembre.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio, Aurelio Barría, indicó que “sabemos que eso es lo que le está dando, digamos, combustible y vida al proyecto en este momento desde el punto de vista económico-financiero, porque hay material que se está procesando y ese material está generando, digamos, que se está vendiendo en el mercado internacional, etcétera, que está ayudando, obviamente, a costear, digamos, la operación en este momento".

"Ese material, entendemos que al ritmo de procesamiento debe estar como terminado a mediados del próximo año. Digamos que en tiempos eso es un momento determinante", acotó.

Barría señaló que "esperamos que este proceso que se ha iniciado desde ayer con la instrucción del presidente se dé durante ese tiempo o en el menor tiempo posible dentro, digamos, de lo que dure el material que está ahí por procesar”.

Desde la Cámara de Comercio insistieron en que cualquier decisión sobre las relaciones entre la empresa y el Estado debe ajustarse a la Constitución.

En nuestro noticiero estelar les presentaremos más reacciones y detalles sobre las conversaciones entre el Gobierno y Minera Panamá, previstas para el próximo lunes.

Con información de María De Gracia.