Ciudad de Panamá/La Caja de Ahorros habilitó una nueva funcionalidad en la aplicación App Punch que permite a los beneficiarios de becas del Ifarhu generar un PIN de seguridad para retirar fondos en efectivo. Así lo explicó Santino Tapia, gerente de Banca de Consumo de la entidad bancaria, quien detalló las reglas sobre quiénes califican para esta herramienta y las condiciones que rigen el uso de la tarjeta Punch.