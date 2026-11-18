La jornada se realiza desde las 9:30 a. m. en la sede principal de la Lotería Nacional de Beneficencia, ubicada en la avenida Perú, detrás de los Archivos Nacionales.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) habilitará este miércoles 18 de noviembre el servicio denominado "Auto Rápido de la Suerte", una modalidad que permitirá a los usuarios comprar chances y billetes sin necesidad de bajar de sus vehículos.

De acuerdo con la información divulgada por la entidad, la jornada comenzó a las 9:30 a. m. y se desarrollará en la sede principal de la LNB, ubicada en la avenida Perú, detrás de los Archivos Nacionales, en la ciudad de Panamá.

La iniciativa busca facilitar la compra de los productos de la Lotería mediante un punto de atención al que los conductores podrán acceder directamente desde sus automóviles.