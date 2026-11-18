La jornada se realiza desde las 9:30 a. m. en la sede principal de la Lotería Nacional de Beneficencia, ubicada en la avenida Perú, detrás de los Archivos Nacionales.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) habilitará este miércoles 18 de noviembre el servicio denominado "Auto Rápido de la Suerte", una modalidad que permitirá a los usuarios comprar chances y billetes sin necesidad de bajar de sus vehículos.