Dieciocho jugadores integran el equipo que representará a Panamá en el certamen clasificatorio al Mundial de la categoría que se realizará el próximo año.

Panamá/La Selección de Béisbol U12 de Panamá que jugará el Premundial de República Dominicana entre el 20-27 de noviembre, se encuentra listo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen para partir hacia la sede del certamen.

El equipo viaja a eso de las 2:05 p.m. tras un retraso ya confirmado que le impidió salir del territorio panameño a las 12:44 p.m. como estaba previsto inicialmente.

Los jugadores se encuentran positivos para buscar su clasificación al Mundial U12 del 2027. "Estamos bien de salud y en buena forma, vamos a buscar esa clasificación para todo Panamá", dijo el zurdo Cristian Cedeño lanzador panameño.

Panamá integra el Grupo C del torneo junto a México, Perú y Puerto Rico. Su primer partido será ante el elenco puertorriqueño este viernes 20 de noviembre a eso de las 8:00 a.m. hora panameña y se ha indicado que el abridor será el derecho Alams Rodríguez.

"Un jugador de experiencia, viene de jugar en el Mundial U12 y es nuestra mejor carta para salir a ganar el primer juego", dijo Elpidio Pinto, mánager de Panamá.

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Selección de Panamá

Lanzadores

Cristian Cedeño, Eynar De León, Alams Rodríguez, Víctor Rodríguez, Miguel Samaniego, Luis Urriola y Axel Valdés.

Receptores

Gerald De La Cruz y Armando Stanziola.

Cuadro interior

Edgar Batista, Dylan Cruz, Javier Kennedy, Carlos Pérez, Nelson Robledo y Kendrick Salina.

Jardineros

Noah Araúz, Félix García y Thiago Serracín.

Cuerpo técnico

Elpidio Pinto (Manager), Francisco Baso, Samuel Rodríguez, Jorge Hernández y Alexis Fossatty.

Información de Fedebeis