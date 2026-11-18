Una de las fechas que queda grabada no solo en la historia del fútbol en Panamá sino también en la historia del deporte en el país.

Panamá/La historia se escribe con acontecimientos y las fechas en que ocurren quedan marcadas en la memoria colectiva. Una de ellas es el 18 de noviembre de 2025; el día en que Panamá obtuvo la clasificación a una Copa Mundial de la FIFA por segunda vez.

Contexto

La selección de Panamá pasó por un camino difícil en la fase final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026. A diferencia de clasificatorios anteriores, este se conformó con tres grupos de cuatro equipos cada uno. Los ganadores de cada agrupación clasificaban directamente a la cita orbital y los dos mejores segundos lugares debían buscar su pase en un repechaje intercontinental con selecciones de Sudamérica, Asia y África.

Panamá integró el Grupo A junto a Surinam, Guatemala y El Salvador. Al iniciar la eliminatoria con empates frente a los surinameses (0-0) y los guatemaltecos (1-1), la situación del conjunto canalero era comprometedora. Ante la urgencia de una victoria, esta la consiguió frente a los salvadoreños (1-0) en su visita al Estadio Cuscatlán, un coliseo donde no había podido ganar anteriormente.

Con cinco puntos en tres juegos, los panameños se encontraban en el segundo lugar del grupo por debajo de Surinam al que recibieron en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. El partido entre ambos fue intenso y los visitantes tenían la ventaja, pero un gol de Ismael Díaz en el tiempo agregado rescató un punto para los locales.

La mesa quedó servida para una ventana determinante, donde se debía decidir la clasificación. Panamá arrancó con una victoria en su visita a Guatemala, por 3 goles a 2. Un tanto de José Fajardo inclinó la balanza para los canaleros que enfrentarían a los salvadoreños en la última fecha del clasificatorio mundialista.

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El partido

Llegó el día decisivo; 18 de noviembre de 2025. Panamá y Surinam tenían nueve puntos en sus cuentas por lo que irían en busca de un triunfo que les dejara de primero en el Grupo A y, por ende, les daría el cupo directo al Mundial 2026.

El colectivo canalero recibía a El Salvador cuyo director técnico es Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, el mismo que le guio a su primera clasificación a una Copa del Mundo en el año 2017. Aupado por un Rommel Fernández lleno a su máxima capacidad, afrontó el encuentro.

Con la victoria como objetivo principal, los panameños se apoderaron del balón y presionaron a los salvadoreños hasta que, al minuto 17, cayó el primer gol por medio de César Blackman.

El 1-0 se mantuvo hasta la reposición de la primera parte cuando Eric Davis cobró de penal una infracción cometida por el salvadoreño Elvis Claros sobre el panameño Cecilio Waterman.

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Aunque el 2-0 en el marcador le daba una buena ventaja al equipo panameño, este buscó otro tanto que le diera tranquilidad y lo consiguió al minuto 85 con el gol anotado por José Luis Rodríguez.

Mientras los minutos transcurrían trascendió que Surinam perdió como visitante frente a Guatemala, por 1 a 3. Ese resultado certificó la clasificación panameña y envió a los surinameses a la repesca. Llegado el momento del pitazo final, la alegría estalló y Panamá entero celebró. Los fanáticos se tomaron las calles para festejar, hasta la madrugada del día siguiente, la presencia del país en una Copa del Mundo por segunda vez.

¿Qué pasó después?

Después de celebrar en el estadio junto a familiares y amigos, los integrantes de la selección panameña se unieron a la fiesta multitudinaria en las calles al participar en una caravana que recorrió varias calles de la Ciudad de Panamá.

Montados sobre un carro especial, los jugadores saludaban a los fanáticos quienes agradecieron por el logro obtenido.

Ha pasado exactamente un año. Desde el momento de la clasificación hasta ahora, Panamá disputó el Mundial 2026 en el Grupo L del certamen frente a Ghana, Croacia e Inglaterra. Sus tres derrotas ante estos rivales dejaron en la 'Sele' y en la fanaticada el sinsabor de no haber podido sumar puntos y tampoco haber marcado goles.

Actualmente, Thomas Christiansen se mantiene como técnico y lleva adelante un proceso con jugadores nuevos tras el retiro de unidades emblemáticas como Aníbal Godoy, Eric Davis, Alberto Quintero y Cecilio Waterman.

En ese periodo de un año, Panamá obtuvo su cuarta clasificación al Final Four de la Liga de Naciones al superar a Curazao en los cuartos de final de ese torneo. Además de obtener un cupo directo a la Copa Oro 2027.