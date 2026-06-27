La selección de Panamá cierra el Mundial 2026 sin puntos tras caer ante Inglaterra

Panamá/La selección de Panamá despidieron de la Copa del Mundo disputada en suelo norteamericano con una derrota ante Inglaterra por 0-2, este sábado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El resultado sella la eliminación de la sele en la fase de grupos, sin puntos en tres partidos.

Jude Bellingham abrió el marcador al minuto 62 y Harry Kane sentenció el encuentro al 67, en un tramo de cinco minutos que acabó con las opciones panameñas de protagonizar una remontada histórica.

Panamá concluye el Grupo L en el cuarto lugar, tras caer también ante Ghana (0-1) y Croacia (0-1) en los partidos anteriores. La selección de Thomas Christiansen termina su participación mundialista con cero goles a favor y cuatro en contra.

En la tabla final del Grupo L, Inglaterra se consagró líder con 7 puntos, producto de dos victorias y un empate. Croacia quedó segunda con 6 unidades, seguida de Ghana con 4. Panamá cerró en el último lugar con cero puntos, tres derrotas, ningún gol a favor y cuatro en contra para una diferencia de goles de -4.

Inglaterra dominó de principio a fin y Panamá no tuvo argumentos para evitar la derrota en el cierre del Grupo L del Mundial 2026. Los números del partido en el MetLife Stadium reflejan una superioridad inglesa que se tradujo en el marcador final de 0-2.

En la posesión del balón, Inglaterra acaparó el 61% del tiempo con el esférico, frente al 39% de Panamá. Esa diferencia se extendió al juego de pases: los ingleses completaron 476 pases correctos de 551 intentados para una efectividad del 86%, mientras que la sele apenas conectó 211 pases de 272, con un 78% de efectividad.

La superioridad en disparos también fue clara. Inglaterra generó 17 tiros en total, con 9 al arco y 2 al palo, mientras que Panamá solo logró 12 disparos, con apenas 5 dirigidos a portería y ninguno en el palo. En asistencias, los ingleses registraron 2 frente a ninguna de los canaleros.

En el apartado defensivo, Panamá mostró mayor actividad física con 24 recuperaciones ante las 10 de Inglaterra, y acumuló 15 faltas por 13 de los ingleses. Los despejes también fueron reveladores: la sele realizó 25 frente a los 16 de Inglaterra, evidencia del asedio constante que sufrió la defensa panameña.

En cuanto a tarjetas, Panamá vio dos cartulinas amarillas, mientras que Inglaterra no recibió ninguna. Los tiros de esquina favorecieron a los ingleses 7 a 3, y ambas selecciones registraron 4 fueras de juego cada una.

El encuentro comienza a las 4:00 p.m. (hora de Panamá) podrá ser visto completamente gratis en TVN, TVMAX, TVN Pass, nustro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ y por TVN Radio 96.5 FM y representa la despedida mundialista de los Canaleros, que llegan al duelo sin posibilidades de avanzar tras caer 1-0 en sus dos presentaciones anteriores: primero ante Ghana y luego frente a Croacia, ambas en Toronto, Canadá.

Los dirigidos por Thomas Christiansen saben que el boleto a la siguiente ronda ya no está en sus manos, pero sí tienen pendientes varias deudas históricas. Panamá es la única selección sin goles en esta edición del Mundial, por lo que romper la sequía ofensiva será uno de los grandes objetivos de la tarde. Además, los Canaleros arrastran una racha de 14 partidos consecutivos sin vencer a una selección europea y tres derrotas seguidas en fases de grupos, incluyendo los golpes ante Bélgica (0-3) e Inglaterra (1-6) en Rusia 2018.

Precisamente ese antecedente conecta ambas selecciones: la única vez que se han enfrentado en un Mundial fue hace ocho años en Rusia, cuando los ingleses ganaron 6-1, pero esa tarde quedó grabada en la historia gracias al gol de Felipe Baloy, el primer tanto de Panamá en una Copa del Mundo.

Enfrente estará una Inglaterra que llega como líder del Grupo L con cuatro puntos, tras vencer a Croacia (4-2) y empatar sin goles con Ghana.

Las condiciones en East Rutherford son favorables: 25°C, 66% de humedad y 0% de probabilidad de lluvia. Los colores serán blanco para Panamá y rojo para Inglaterra. El partido estará bajo la responsabilidad del árbitro catarí Abdulrahman Al Jassim.

Con orgullo, entrega y carácter, la Sele sale esta tarde a escribir un nuevo capítulo. Bienvenidos al minuto a minuto de Panamá vs. Inglaterra.