Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este martes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este martes 11 de agosto, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MARTES 11 DE AGOSTO

📍Colón

Parque Central del corregimiento de Nombre de Dios, distrito de Santa Isabel

📍Herrera

• Terreno frente a la Escuela de Las Llanas, distrito de Los Pozos

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Junta Comunal de Camarón Arriba, distrito de Mironó

📍Veraguas

• Casa Comunal de El Potrero, distrito de Calobre

• Junta Comunal de Los Milagros, distrito de La Mesa

📍Chiriquí

• Comunidad de Tambor en El Cristo, distrito de Tolé

📍Panamá Oeste

• Casa Cultural de Santa Clara, distrito de Arraiján

📍Coclé

• Casa Local de Santa Cruz, en Las Minas, distrito de Penonomé

📍Panamá Este

• Comunidad de Brujas, en el distrito de Chimán

• Los Lotes de Pacora frente a la Escuela Carlos Constantino Arosemena, en Pacora, distrito de Panamá