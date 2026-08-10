Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este martes
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este martes 11 de agosto, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
MARTES 11 DE AGOSTO
📍Colón
Parque Central del corregimiento de Nombre de Dios, distrito de Santa Isabel
📍Herrera
• Terreno frente a la Escuela de Las Llanas, distrito de Los Pozos
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Junta Comunal de Camarón Arriba, distrito de Mironó
📍Veraguas
• Casa Comunal de El Potrero, distrito de Calobre
• Junta Comunal de Los Milagros, distrito de La Mesa
📍Chiriquí
• Comunidad de Tambor en El Cristo, distrito de Tolé
📍Panamá Oeste
• Casa Cultural de Santa Clara, distrito de Arraiján
📍Coclé
• Casa Local de Santa Cruz, en Las Minas, distrito de Penonomé
📍Panamá Este
• Comunidad de Brujas, en el distrito de Chimán
• Los Lotes de Pacora frente a la Escuela Carlos Constantino Arosemena, en Pacora, distrito de Panamá