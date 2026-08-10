Caja de Seguro Social prepara expansión de telecirugías robóticas a las provincias

Como parte del proyecto, la entidad mantiene la capacitación de equipos multidisciplinarios que estarán encargados de realizar los procedimientos en sus respectivas regiones.

Ciudad de Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) avanza en la implementación de un programa de telecirugías robóticas que busca llevar procedimientos especializados y de alta complejidad a distintas regiones de Panamá, reduciendo la necesidad de que los pacientes se trasladen hasta la capital para recibir atención.

El director ejecutivo nacional de Prestaciones y Servicios en Salud de la CSS, Marcos Young, destacó que la realización de la primera telecirugía marca un hecho histórico para la institución y forma parte de una estrategia para ampliar progresivamente el acceso a este tipo de tecnología.

Como parte del proyecto, la entidad mantiene la capacitación de equipos multidisciplinarios que estarán encargados de realizar los procedimientos en sus respectivas regiones.

”Nuestro objetivo es extender este programa al resto del país, con un enfoque inicial en la atención oncológica, para acercar cirugías de alta complejidad tanto a asegurados como a no asegurados, comenzando en la provincia de Chiriquí”, explicó Young.

Chiriquí será la primera provincia

La expansión del programa comenzará en Chiriquí, inicialmente con procedimientos vinculados a la atención oncológica. Posteriormente, se prevé incorporar intervenciones de cirugía general, entre ellas operaciones de vesícula y hernias.

A medida que los equipos regionales adquieran experiencia, especialistas de Ciudad de la Salud podrán participar de manera remota en aquellos casos que requieran un mayor nivel de complejidad.

El siguiente punto de expansión será el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en la provincia de Herrera, donde se adelantan los preparativos para contar con los insumos necesarios e integrar el centro hospitalario al nuevo modelo de atención.

De acuerdo con la CSS, uno de los principales objetivos de la iniciativa es descentralizar los procedimientos quirúrgicos de alta complejidad y permitir que los pacientes puedan recibir atención especializada cerca de sus lugares de residencia y de sus familias.

Young sostuvo que la incorporación de esta tecnología también representa un paso hacia una mayor accesibilidad a procedimientos que hasta ahora se concentran principalmente en la ciudad de Panamá.

”Estamos democratizando el acceso a la tecnología. Una vez más, el sistema público lidera la innovación, porque esta capacidad no existe actualmente en ningún hospital privado de Panamá ni de Centroamérica o el Caribe”, afirmó el funcionario.

La CSS continuará con la formación del personal y la adecuación de los centros hospitalarios antes de ampliar progresivamente el programa a otras regiones del país.