CSS realiza las primeras cirugías robóticas ginecológicas en Chiriquí

Los procedimientos se desarrollaron como parte del proceso de entrenamiento y consolidación del programa de cirugía robótica en la región occidental, mediante la coordinación entre ambas instalaciones de salud.

Chiriquí/La Caja de Seguro Social (CSS) realizó con éxito las dos primeras cirugías robóticas en la especialidad de ginecología en la provincia de Chiriquí, un avance que amplía el acceso a procedimientos de alta complejidad en el interior del país.

Las pacientes, atendidas inicialmente en el Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, fueron trasladadas al Centro Hospitalario Especializado Dr. Rafael Hernández L., donde se practicaron dos histerectomías con tecnología robótica.

Los procedimientos se desarrollaron como parte del proceso de entrenamiento y consolidación del programa de cirugía robótica en la región occidental, mediante la coordinación entre ambas instalaciones de salud.

El ginecólogo oncólogo y coordinador de cirugía robótica de la Ciudad de la Salud, Miguel Cáceres, explicó que estas intervenciones representan un paso importante para fortalecer las capacidades del personal médico local.

“El objetivo es continuar entrenando a los cirujanos chiricanos para que realicen estos procedimientos de forma autónoma en su provincia”, señaló.

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Entre las principales ventajas de este tipo de cirugía se encuentra la reducción del tiempo de hospitalización. Las pacientes pueden recibir el alta entre 24 y 36 horas después de la intervención, mientras que con el método tradicional la recuperación intrahospitalaria puede extenderse hasta tres días.

La tecnología también permite disminuir el dolor postoperatorio y la pérdida de sangre, además de optimizar el uso de los quirófanos y contribuir a la reducción de las listas de espera.

Por su parte, el director médico del Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía, Jorge Ng Chinkee, destacó que el programa beneficiará tanto a pacientes aseguradas como no aseguradas y permitirá evitar traslados hacia la ciudad de Panamá.

Para la puesta en marcha de esta iniciativa, la CSS capacitó a un equipo multidisciplinario de Chiriquí, integrado por cuatro ginecólogos, tres anestesiólogos y dos enfermeros instrumentistas.

Las primeras pacientes intervenidas fueron dos mujeres jóvenes. Una presentaba un cuadro complejo que inicialmente requería su traslado a la capital, mientras que la otra padecía sangrado uterino anormal.

Ambas regresaron al Hospital Materno Infantil José Domingo de Obaldía para completar su recuperación, evolucionan favorablemente y se prevé que reciban el alta médica en un plazo de 24 horas.