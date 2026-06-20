CSS realiza cuarta cirugía robótica de próstata en Chiriquí y amplía servicios de hemodiálisis

La institución también informó que actualmente atiende a 358 pacientes más de los contemplados originalmente en los contratos de servicio, que cubrían a 2,100 personas dependientes de máquinas de hemodiálisis.

Chiriquí/Especialistas de la Caja de Seguro Social (CSS) en la provincia de Chiriquí realizaron la cuarta cirugía asistida por robot a un paciente con cáncer de próstata en el Hospital Regional Rafael Hernández, como parte del proceso de incorporación de esta tecnología en la región occidental del país.

Durante una visita a la provincia, el director general de la CSS, Dino Mon, supervisó los avances en la utilización del equipo robótico, así como la puesta en marcha de nuevas salas de hemodiálisis destinadas a fortalecer la atención de pacientes con enfermedad renal.

La implementación del equipo permitirá incrementar la cantidad de procedimientos realizados en el Hospital Regional Rafael Hernández, no solo para pacientes con cáncer de próstata, sino también para otras patologías que requieran intervenciones especializadas.

Por su parte, el director nacional de Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS, Marcos Young, explicó que la implementación del programa de cirugía robótica en Chiriquí se desarrollará mediante un proceso tutelado que podría extenderse entre 90 y 120 días.

Detalló que especialistas y personal de quirófano continuarán desplazándose periódicamente para acompañar y fortalecer la capacitación de los equipos locales. Además, adelantó que la institución evalúa la utilización de herramientas de telecirugía, lo que permitiría que especialistas ubicados en Panamá puedan brindar apoyo remoto durante determinados procedimientos.

Young indicó que actualmente se realizan pruebas y verificaciones técnicas para garantizar que estos procesos se desarrollen de forma segura y efectiva, con el objetivo de acelerar la expansión de la cirugía robótica en el país.

En materia de hemodiálisis, la CSS informó que en los próximos meses será inaugurada una nueva sala en la Policlínica Rodrigo Hidalgo. Según Mon, estas ampliaciones forman parte de una estrategia para fortalecer la red de atención renal en distintas regiones del país y reducir la necesidad de que los pacientes se trasladen hasta la ciudad de Panamá para recibir tratamiento.

La institución también informó que actualmente atiende a 358 pacientes más de los contemplados originalmente en los contratos de servicio, que cubrían a 2,100 personas dependientes de máquinas de hemodiálisis. A esta cifra se suman 471 pacientes que reciben tratamiento mediante diálisis peritoneal a nivel nacional.

Para la CSS, este aumento es preocupante y aseguran que se están implementando estrategias de prevención para reducir la progresión de la enfermedad renal. Entre ellas, mencionaron la incorporación de nuevos medicamentos para la diabetes y la hipertensión arterial dentro del cuadro básico de medicamentos de la CSS.

Información de Demetrio Ábrego

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