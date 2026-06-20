Auditoría otorga 87.7 puntos a proyecto Cobre Panamá, pero advierte sobre riesgos y áreas sensibles

La auditoría aprueba la gestión actual del proyecto, pero advierte que esa condición favorable depende de mantener controles permanentes sobre 10 áreas críticas que podrían convertirse en pasivos ambientales futuros.

Panamá/La auditoría integral realizada al proyecto Cobre Panamá otorgó una evaluación global favorable de 87.73 sobre 100, pero al mismo tiempo advierte que mantener esa condición dependerá de la continuidad de los sistemas de control y del monitoreo permanente de 10 componentes considerados sensibles, entre ellos la presa de relaves, las aguas superficiales y subterráneas, la biodiversidad y los programas de restauración ecológica.

El estudio, elaborado por la firma SGS Panamá Control Services Inc. por un costo de 539,791 dólares para revisar aspectos legales, laborales, tributarios y ambientales del proyecto, también identificó 26 riesgos asociados al actual Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS), aunque la mayoría fueron clasificados en niveles aceptables o tolerables.

De acuerdo con el informe, la identificación de estos 10 componentes críticos no significa que exista un daño ambiental actual. Más bien, representa una medida preventiva frente a escenarios de interrupción operativa o pérdida de control de los sistemas que actualmente mantienen bajo supervisión las instalaciones mineras.

El informe señala que los 26 riesgos están distribuidos en estos sectores y, en términos generales, presentan niveles de riesgo aceptables o tolerables, con capacidad de gestión mediante controles y monitoreo.

Aspectos legales, laborales y tributarios

Cambio de localización del túnel de descarga. Respuestas extemporáneas a requerimientos de entidades gubernamentales. Exceso de jornada laboral operativa. Diferencias contractuales en calidad y cantidad del concentrado de cobre.

Componente ambiental

Exposición de lluvias en zonas de acopio de roca mineralizada.

Riesgo de rebose de pozas de control.

Contaminación de escorrentías.

Localización del túnel de descarga por proximidad a la línea de playa.

Descarga de aguas de la Instalación de Manejo de Relaves (IMR) hacia escorrentías superficiales.

Limitaciones del sistema de drenaje ante eventos climáticos extremos.

Disposición incorrecta de residuos peligrosos (aceites y solventes).

Fallas operativas en la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas (PTAR).

Derrames de combustible fuera de las áreas de contención.

Emisiones de material particulado.

Posible falla estructural en los muros de la presa de relaves.

Riesgos reputacionales y comunitarios

Manejo y almacenamiento de material de baja ley.

Manejo y almacenamiento de roca estéril.

Restricción del uso del agua de los ríos para riego debido a cambios físico-químicos.

Seguridad y salud ocupacional

Riesgos operacionales para trabajadores.

Riesgos técnicos asociados a las actividades de preservación.

Entre los 10 posibles pasivos ambientales futuros

La auditoría aclara que estos no representan daños actuales, sino componentes que requerirán vigilancia permanente para evitar problemas en caso de interrupción o pérdida de control operativo:

Presa de relaves (IMR).

Contaminación de aguas superficiales y subterráneas.

Agua de contacto proveniente de áreas intervenidas.

Sedimentación y erosión.

Pérdida de biodiversidad terrestre.

Alteración de ecosistemas acuáticos.

Reforestación y restauración ecológica.

Depósitos de material estéril y material minado.

Drenaje ácido de mina.

Infraestructura remanente y cierre minero.

Cabe señalar que, este viernes 19 de junio, el equipo interinstitucional de Gobierno para atender el futuro de la minería a cielo abierto en Panamá recibió el informe final de la auditoría integral realizada en las instalaciones de Cobre Panamá.

En un acto protocolar fue recibido un voluminoso informe de 15 tomos y unos 20 anexos, por el equipo ministerial encabezado por los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; Ambiente, Juan Carlos Navarro; y Felipe Chapman de Economía y Finanzas.

El ministro Moltó dijo que el informe será analizado por el equipo de gobierno y luego se harán las declaraciones correspondientes.