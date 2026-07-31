La República Democrática del Congo registra más de 3,500 casos de ébola

El virus también está presente en otras cuatro provincias, incluidas las de Kivu del Norte y Kivu del Sur, cuyas capitales provinciales y parte del territorio están controlados por el grupo armado antigubernamental M23, apoyado por Ruanda.

Kinshasa, RD Congo/La República Democrática del Congo (RDC) ha registrado más de 3,500 casos de ébola en pocos meses, es decir, más que durante la mortífera epidemia entre 2018 y 2020, según datos publicados el viernes por las autoridades congoleñas.

El foco de la epidemia de ébola se encuentra en Ituri, provincia del noreste fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, que concentra cerca del 90% de los casos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El virus también está presente en otras cuatro provincias, incluidas las de Kivu del Norte y Kivu del Sur, cuyas capitales provinciales y parte del territorio están controlados por el grupo armado antigubernamental M23, apoyado por Ruanda.

El ébola, que se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica, ha matado a más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años.

La epidemia más mortífera en la RDC mató a casi 2.300 personas de un total de 3.500 enfermos registrados entre 2018 y 2020.

El viernes ya se habían confirmado 3,532 casos de ébola en cinco provincias del país, de los cuales 1,556 mortales, informaron las autoridades congoleñas.

La decimoséptima epidemia, declarada el 15 de mayo, se debe a la variante Bundibugyo, para la cual hasta ahora no existe vacuna ni tratamiento.

Una vacuna, que la OMS considera "prometedora", será desarrollada por Hilleman Laboratories, con sede en Singapur.

La semana pasada, un primer voluntario recibió la primera dosis de otra vacuna contra Bundibugyo, desarrollada por la Universidad de Oxford, en el Reino Unido.

Uganda declaró el martes el fin de la epidemia de ébola en su país, pero el riesgo persiste, según la OMS.