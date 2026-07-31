Suspenden cierre del Corredor Sur programado para este fin de semana

El Corredor Sur permanecerá habilitado en ambos sentidos debido a la reprogramación de los trabajos de izaje de vigas en los entronques de Costa del Este e Hipódromo.

Panamá/ENA Sur, S.A. suspendió los trabajos que provocarían el cierre temporal del Corredor Sur entre Paitilla y Costa del Este, programado desde las 11:00 p.m. del sábado 1 de agosto hasta las 3:00 p.m. del domingo 2 de agosto.

Como consecuencia de esta decisión, la vía permanecerá abierta con normalidad en ambos sentidos durante el fin de semana.

Los trabajos contemplaban el izaje de dos vigas de 53 metros sobre el tramo marino, como parte del proyecto de ampliación de los entronques de Costa del Este e Hipódromo.

Según la concesionaria, la suspensión responde a una reprogramación de las labores para garantizar que las maniobras se desarrollen bajo las condiciones operativas y de seguridad requeridas.

Mediante comunicado, ENA Sur señaló que posteriormente la nueva fecha de los trabajos y las restricciones vehiculares correspondientes mediante sus canales oficiales.