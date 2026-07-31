Cospae advierte que se debe cerrar la brecha de habilidades en jóvenes para que ocupen vacantes laborales

Carmen Sealy de Broce, presidenta del Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (Cospae), señaló que existe una brecha entre la formación recibida por los jóvenes y las habilidades requeridas por las empresas.

Panamá/En medio de la preocupación por los más de 200 mil jóvenes que no estudian ni trabajan en Panamá, el Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (Cospae) advirtió que existen vacantes que no logran cubrirse porque los aspirantes no cuentan con las competencias solicitadas por el sector productivo.

Carmen Sealy de Broce, presidenta de Cospae, explicó que el desempleo juvenil no depende únicamente de la cantidad de puestos disponibles, sino también de la falta de coordinación entre las empresas, los centros educativos y el Estado.

Las vacantes están teniendo problemas para llenarse porque los muchachos no completan esas habilidades y competencias que requiere el sector. Eso es lo que nosotros los ayudamos a que completen, a que entiendan cuál es su rol en un primer empleo, a que entiendan cómo deben proyectarse”, manifestó.

Según Sealy de Broce, parte de los jóvenes termina su formación sin las herramientas necesarias para superar una entrevista o mantenerse durante los primeros meses de trabajo.

“Hay habilidades, hay competencias, que no están adquiriendo los muchachos en su formación y que cuando llegan a buscar su empleo no son aptos. Entonces, hay una brecha muy grande”, indicó.

Entre las capacidades que deben fortalecerse, mencionó la comunicación, el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la resiliencia. También sostuvo que algunas de estas habilidades solamente pueden desarrollarse mediante una primera experiencia laboral.

Programa alcanza una inserción laboral superior al 67%

Como ejemplo, la presidenta de CoSPAE mencionó el programa Learning for Life, desarrollado en alianza con Diageo, Global Brands y el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE).

La iniciativa capacita a jóvenes para trabajar en los sectores de turismo, hotelería, restaurantes y hospitalidad, principalmente en áreas como coctelería y servicio al cliente.

“Estamos logrando que más del 67% de los muchachos que terminan ya de una vez queden empleados”, afirmó Sealy de Broce.

La promoción más reciente estuvo integrada por 76 jóvenes, de acuerdo con información publicada por el ITSE. Desde su llegada a Panamá en 2008, la iniciativa ha beneficiado a más de 2 mil participantes mediante capacitación técnica y formación en habilidades para la vida.

Falta información sobre las carreras que demanda el mercado

Sealy de Broce también advirtió que Panamá no dispone de suficiente información para orientar a los jóvenes sobre qué estudiar ni para comunicar a las universidades y centros técnicos qué profesionales requieren las empresas.

“No hay una información en el mercado para que tanto el joven sepa qué debe estudiar, como para que la academia sepa qué debemos formar, porque no se está hablando el sector productivo con la academia como debe ser”, explicó.

Cospae trabaja en una hoja de ruta dirigida a reducir esa brecha y fortalecer el intercambio de información entre el sector productivo, las instituciones educativas, el Estado y la sociedad civil. La organización también publica en sus redes sociales las convocatorias de capacitación y las becas disponibles.