Advierten sobre aumento de jóvenes ‘ninis’ y casos de intento de suicidio en niños

El Despacho de la Primera Dama busca promover programas educativos, recreativos y de acompañamiento para la juventud, con el respaldo de las juntas comunales.

Ciudad de Panamá/Alrededor de 250 mil jóvenes en Panamá no estudian ni trabajan, una cifra que representaría cerca del 5 % de la población, según informó Ivonne de Martinelli, directora de Proyección Social del Despacho de la Primera Dama.

La funcionaria presentó estos datos ante el Consejo Municipal de Panamá, donde advirtió sobre la situación de niños y jóvenes que permanecen fuera del sistema educativo y del mercado laboral, así como sobre el incremento de problemas emocionales entre menores de 18 años.

“Son muchachos que no van a la escuela, no trabajan y los tenemos en las calles”, manifestó De Martinelli durante su intervención.

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La directora también expresó preocupación por los reportes de intentos de suicidio en niños de siete y ocho años, y señaló que el acoso escolar figura entre las principales causas identificadas.

“Tenemos niños que están aumentando las estadísticas de intentos de suicidio. Ya contamos con la línea 147 del Ministerio de Desarrollo Social, ante casos que antes no se registraban en niños de siete u ocho años, con el ‘bullying’ como causa número uno”, indicó.

Por su parte, la magistrada Judith Cossú sostuvo que los intentos de suicidio entre menores de 18 años han aumentado en el país. De acuerdo con la funcionaria, la provincia de Los Santos encabeza las cifras de menores afectados.

Ambas autoridades acudieron al Consejo Municipal para exponer la situación y solicitar a los representantes de corregimiento que se sumen a proyectos dirigidos a brindar actividades extracurriculares a niños y adolescentes después de la jornada escolar.

El Despacho de la Primera Dama busca promover programas educativos, recreativos y de acompañamiento para la juventud, con el respaldo de las juntas comunales, como parte de las acciones destinadas a prevenir la violencia, la deserción escolar y los problemas de salud emocional.

Con información de Luis Mendoza