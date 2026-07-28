La IFAB reconoce que Embolo fue expulsado por error ante Argentina en el Mundial 2026

Panamá/La International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de redactar y actualizar las Reglas de Juego del fútbol, publicó una aclaración sobre el protocolo del VAR que, en los hechos, deja en evidencia que la decisión arbitral que dejó a Suiza con diez hombres ante Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026 fue incorrecta.

La jugada en cuestión ocurrió al minuto 72, con el marcador igualado 1-1: Breel Embolo cayó dentro del área tras un cruce con Leandro Paredes. En primera instancia, el árbitro portugués João Pinheiro amonestó al mediocampista argentino, pero tras la intervención del VAR, revisó la acción, anuló la tarjeta a Paredes y mostró la segunda amarilla a Embolo por considerar que había simulado la falta.

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La decisión resultó determinante: la expulsión contribuyó a que Argentina se impusiera 3-1 tras la prórroga, en un partido que generó fuertes protestas, incluidas críticas de jugadores y del cuerpo técnico de Egipto, rival previo de la albiceleste, sobre un supuesto favoritismo arbitral hacia el equipo de Lionel Messi.

En su circular, según difundieron distintos medios, la IFAB fue clara respecto al alcance real del protocolo: una tarjeta amarilla que no sea una segunda amonestación solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la falta sancionada, sin que la infracción en sí pueda revisarse ni modificarse. En otras palabras, el VAR no tenía competencia para recomendar un cambio en la naturaleza de la acción y convertirla en una simulación que derivara en la expulsión del delantero suizo.

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El propio organismo, con sede en Zúrich, reconoció además que el uso de la cláusula de identidad errónea para tratar simulaciones durante el torneo "tuvo una buena acogida" y que casos como el de Embolo forman parte de una revisión más amplia del protocolo del VAR que se lleva a cabo desde marzo.

De hecho, no fue el único episodio similar en el torneo. Durante la fase de grupos, el árbitro había amonestado al defensor estadounidense Tim Ream por una supuesta falta sobre el paraguayo Miguel Almirón, hasta que el VAR intervino, corrigió la identidad del infractor y terminó amonestando a Almirón por simulación. Ese antecedente, junto al caso Embolo, motivó la aclaración publicada por la IFAB.

Pese al reconocimiento del error, la IFAB fue enfática en que el criterio aplicado durante el Mundial no corresponde a la forma en que actualmente se debe aplicar la regla de identificación errónea, cuyo propósito original es corregir al árbitro quien muestra una tarjeta al jugador equivocado que no cometió la falta original sancionada. El organismo señaló que el protocolo para casos de "identidad errónea" no era aplicable a este tipo de incidente en el Mundial, aunque podría serlo en futuras competiciones, aunque no podrá utilizarse como tal hasta que concluya la revisión en curso.

El seleccionador de Suiza, Murat Yakin, había cuestionado la decisión tras el partido disputado en Kansas City, señalando que el árbitro se equivocó y que la regla afectó el desarrollo de su equipo. Del otro lado, el técnico argentino Lionel Scaloni rechazó cualquier versión de favoritismo arbitral hacia su selección, que finalmente cayó en la final ante España.

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