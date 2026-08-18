Karol G recibe inesperada propuesta de matrimonio y sorprende con su respuesta

La escena ocurrió durante la gira Viajando por el Mundo - Tropitour y rápidamente comenzó a circular en redes sociales por la reacción de la cantante colombiana.

Karol G protagonizó un inesperado momento durante su tercera presentación en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde un admirador de 56 años decidió pedirle matrimonio frente a miles de espectadores.

El hombre asistió al concierto con una camiseta que llevaba impresa en la espalda la pregunta “¿Quieres casarte conmigo?”. La iniciativa llamó la atención de la artista, quien se acercó al sector del público donde se encontraba para conocer personalmente al responsable de la propuesta.

Durante la conversación, Karol G preguntó al fan su edad y comentó que aparentaba ser más joven. El hombre aseguró que estaba soltero y disponible, mientras la intérprete alternaba entre inglés para comunicarse con él y español para compartir el intercambio con el resto del estadio.

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La cantante aclaró que actualmente no contempla llegar al altar, aunque reconoció que el gesto consiguió sorprenderla. “Lo que pasa es que yo creo que yo no me voy a casar, pero me hiciste la noche con tu mensaje. Me hiciste la noche con este mensaje. Muchas gracias”, expresó.

Entre risas, añadió “Se merece un sí” antes de dedicar el siguiente tema al particular encuentro. Karol G también bromeó sobre la posibilidad de utilizar una camiseta parecida, pues se definió como soltera, aunque “no disponible”.

El admirador describió lo ocurrido como “un momento increíble” y reiteró su situación sentimental. Antes de continuar con el espectáculo, la colombiana cerró el diálogo dejando una posibilidad en tono distendido: “¿Quizás en el futuro, ¿verdad?”.

El video generó numerosas reacciones en plataformas digitales. Entre los comentarios difundidos aparecieron mensajes como “Qué ternura de hombre, seguro tuviera menos edad más de una estaría envidiosa de Karol” y “Lo amé desde el primer momento en que vi su camiseta que decía ‘estoy solter’”.

Más allá del episodio viral, las tres presentaciones de Karol G en Los Ángeles estuvieron acompañadas por una iniciativa humanitaria destinada a Colombia y Venezuela. Mediante su fundación Con Cora, la cantante anunció que duplicaría cada dólar aportado por sus seguidores durante los conciertos para apoyar a las víctimas de los terremotos.

La campaña comenzó el 14 de agosto con códigos QR instalados en el recinto para facilitar las donaciones, destinadas a la reconstrucción de viviendas en ambos países. Desde el escenario, Karol G explicó la motivación detrás de su decisión: “En mi caso se siente egoísta acostarse a dormir, se siente una culpa increíble seguir la vida sabiendo simplemente que hay gente que no la está pasando bien”.

La artista también hizo un llamado a mantener la solidaridad frente a la emergencia. “Por favor, no nos abandonemos, acompañémonos. Nos necesitamos, esta vez es Colombia, mi casa, esta vez es Venezuela también, y en el futuro estaremos ahí todos para todos”, manifestó ante los asistentes.

Su participación solidaria continuará el 23 de agosto durante Colombia: Voces por la Vida, concierto benéfico programado en el Vive Claro de Bogotá. Debido a los compromisos de su gira internacional, Karol G intervendrá de manera remota.

El evento reunirá también a Sebastián Yatra, Maluma, Miguel Bosé y Grupo Niche, entre otros artistas. Las contribuciones comienzan desde 100.000 pesos colombianos mediante Ticketmaster y existen canales alternativos para quienes deseen donar desde Colombia o el exterior.

Así, las presentaciones de Karol G en el SoFi Stadium combinaron música, interacción con sus seguidores y una campaña destinada a movilizar recursos para las comunidades afectadas por los terremotos en ambos países latinoamericanos.