Johnny Depp se acerca a Piratas del Caribe 6: Jack Sparrow podría regresar con un nuevo papel

El productor ofreció nuevos detalles durante D23 y dejó claro que el proyecto continúa activo, aunque todavía no existe confirmación definitiva sobre el regreso del célebre capitán.

La posibilidad de volver a ver a Johnny Depp como Jack Sparrow ha cobrado fuerza después de que Jerry Bruckheimer confirmara que existen conversaciones con el actor mientras avanza el desarrollo de Piratas del Caribe 6.

Bruckheimer resumió el estado de las negociaciones y del libreto con una declaración que reavivó las expectativas alrededor de la franquicia: “Estamos hablando con Johnny, estamos trabajando en un guion y, con suerte, podemos hacer esto”. Sus palabras representan una de las señales más concretas sobre una eventual reincorporación de Depp después de años de incertidumbre respecto al futuro cinematográfico de Jack Sparrow.

Sin embargo, la sexta entrega podría alejarse de la fórmula utilizada anteriormente. Según información atribuida a fuentes conocedoras del proyecto, Margot Robbie tendría un papel central en la nueva película, mientras Jack Sparrow aparecería como personaje secundario. De concretarse este planteamiento, la producción abriría una etapa diferente para la saga sin eliminar por completo al personaje que se convirtió en su principal emblema.

La franquicia permanece sin nuevos estrenos desde 2017, cuando llegó a los cines Piratas del Caribe: La venganza de Salazar. Aquella película consiguió aproximadamente 795,9 millones de dólares en la taquilla mundial, aunque registró la menor recaudación entre las cinco entregas estrenadas. Pese a ello, Piratas del Caribe acumula alrededor de 4.500 millones de dólares globalmente, una dimensión comercial que mantiene vigente el interés por ampliar su universo.

Depp debutó como Jack Sparrow en 2003 con Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra, dirigida por Gore Verbinski y coprotagonizada por Orlando Bloom y Keira Knightley. Posteriormente regresó en El cofre del hombre muerto, En el fin del mundo, En mareas misteriosas y La venganza de Salazar, consolidando una interpretación estrechamente asociada con su trayectoria profesional.

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Durante años, sin embargo, existieron señales de que aquella etapa había terminado. En 2018, el guionista Stuart Beattie habló sobre el legado que Depp dejaba dentro de la saga. “Creo que ha tenido una trayectoria magnífica. Obviamente, ha hecho suyo el personaje y se ha convertido en el personaje por el que es más famoso ahora”, declaró entonces.

Beattie profundizó en la importancia cultural de Sparrow y añadió: “Y a los niños de todo el mundo les encanta ese personaje, así que creo que ha sido genial para él, ha sido genial para nosotros, así que estoy muy, muy contento. Creo que Jack Sparrow será su legado. Es el único personaje que ha interpretado cinco veces”.

El panorama ahora parece diferente. El desarrollo de Piratas del Caribe 6 continúa y las conversaciones reconocidas públicamente por Bruckheimer vuelven a situar a Depp dentro de las posibilidades del estudio. Al mismo tiempo, la eventual presencia de Robbie apunta hacia una renovación narrativa diseñada para incorporar nuevos personajes sin desprenderse completamente de la identidad construida durante más de dos décadas.

Por ahora, no se han anunciado fechas de rodaje, director ni calendario de estreno, por lo que la producción permanece en fase de desarrollo creativo.

Mientras se define el futuro de Jack Sparrow, Johnny Depp mantiene otros proyectos cinematográficos. El actor se prepara para interpretar a Ebenezer Scrooge en Ebenezer: Un cuento de Navidad, cuyo estreno está previsto para el 13 de noviembre. Su agenda avanza así en paralelo a unas negociaciones que podrían conducirlo nuevamente al universo pirata que marcó una de las etapas más reconocibles de su carrera.