Charly Zaa se defiende tras el embargo de sus bienes: 'Nunca canté para narcos ni guerrilleros'

El intérprete rechazó cualquier relación con grupos armados ilegales y afirmó que confía en demostrar ante las autoridades la legalidad de sus recursos.

El cantante colombiano Charly Zaa respondió públicamente a las investigaciones que rodean varios de sus bienes y aseguró que su patrimonio procede exclusivamente de más de tres décadas de actividad artística.

La controversia surgió después de que, el 17 de julio, la Fiscalía General de la Nación ordenara medidas sobre cuatro inmuebles vinculados al patrimonio del artista, cuyo valor conjunto supera los 45 mil millones de pesos. Entre los activos figuran un centro comercial, dos discotecas y un hotel localizados en Girardot, Cundinamarca, e Ibagué, Tolima. Según la investigación, estos bienes estarían presuntamente relacionados con recursos del extinto Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Frente a esos señalamientos, Charly Zaa negó cualquier vínculo con narcotraficantes, paramilitares o guerrillas y defendió la procedencia de sus ingresos. “Yo nunca en mi vida, desde que comencé en 1996 como solista, canté ni para narcotraficantes, ni para paramilitares, ni para guerrilleros”, aseguró, al tiempo que cuestionó los elementos utilizados para relacionarlo con estructuras ilegales.

Como parte de su defensa, el artista recordó el éxito internacional alcanzado durante los años noventa. Señaló que en 1997 vendió más de un millón y medio de copias en México y destacó actuaciones en escenarios como el Madison Square Garden y el Radio City de Nueva York, además de su participación en el Festival de Viña del Mar.

Zaa también sostuvo que sus compromisos profesionales generaban ingresos elevados para la época. “A mí me pagaban 50, 60 mil dólares en el año 97 o 98, por una entrevista en Santiago de Chile, y esto se puede verificar”, afirmó. De acuerdo con su explicación, regalías, conciertos, ventas discográficas y giras internacionales permitieron construir el patrimonio que hoy está bajo revisión.

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El intérprete aseguró que ya había enfrentado investigaciones relacionadas con acusaciones semejantes en 2010 y 2016, procesos que, según relató, terminaron archivados por falta de méritos. “Aparece otro fiscal hombre y otra fiscal mujer queriendo crear una historia falsa basada en falsos testimonios, en mentiras, para volver a hacer lo mismo”, manifestó al referirse al nuevo procedimiento.

Para el cantante, las consecuencias trascienden el valor de las propiedades. Zaa afirmó que su principal preocupación está relacionada con su reputación, su familia y las personas que dependen económicamente de los establecimientos afectados. Según indicó, aproximadamente 34 locales comerciales, además de trabajadores y familias vinculadas al hotel, enfrentan incertidumbre después de las medidas cautelares.

La Fiscalía General de la Nación, por su parte, sostiene que sus actuaciones se apoyan en inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, declaraciones y peritajes contables destinados a establecer la trazabilidad de los activos. Las medidas fueron decretadas en primera instancia y pueden ser apeladas. Además, la entidad solicitó investigar penalmente al artista por sus presuntos nexos con el desaparecido bloque paramilitar.

Mientras avanza el proceso, Zaa asegura permanecer “completamente tranquilo” y sostiene que su equipo jurídico recopila documentación para acreditar el origen lícito de sus bienes. El artista insiste en que su carrera musical explica la construcción de su fortuna y que su prioridad es proteger su nombre frente a las acusaciones.

En medio de la controversia judicial, el cantante resumió su posición con una referencia a su fe y a la confianza con la que asegura afrontar el proceso. “Dios me habló y me dijo: recuerda quién eres”, concluyó.