Capac respalda anteproyecto de exoneración del impuesto de transferencia para viviendas nuevas de hasta $120 mil

Para el gremio de la industria de la construcción, mantener y profundizar este trabajo conjunto permitirá generar mejores condiciones para que más familias puedan acceder a una vivienda y, al mismo tiempo, fortalecer una actividad que genera empleos y tiene un importante efecto multiplicador sobre la economía nacional.

Ciudad de Panamá/Luego de que el Gobierno presentara ante la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley que propone la exención del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) para la adquisición de viviendas nuevas hasta por un valor de $120,000, la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) celebró la medida, que según dijo, contribuirá a facilitar el acceso a la vivienda propia y a dinamizar el mercado inmobiliario nacional.

Según Capac, de aprobarse, este proyecto de ley representa un avance importante para estimular la adquisición de viviendas, fortalecer la inversión y generar condiciones favorables para la reactivación del sector construcción y la creación de empleos.

De igual manera, destacó el trabajo desarrollado por los integrantes de la Mesa Técnica Nacional para la Dinamización del Sector Construcción, instalada formalmente el pasado 12 de mayo de 2026 en la Asamblea Nacional de Panamá.

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De acuerdo con Capac, a través de ese espacio de diálogo tripartito se logró analizar los principales desafíos que enfrenta la industria para formular propuestas técnicas orientadas a impulsar su desarrollo.

Para el gremio de la industria de la construcción, mantener y profundizar este trabajo conjunto permitirá generar mejores condiciones para que más familias puedan acceder a una vivienda y, al mismo tiempo, fortalecer una actividad que genera empleos y tiene un importante efecto multiplicador sobre la economía nacional.

“Las medidas dirigidas a facilitar la adquisición de viviendas tienen un impacto que trasciende al propio sector construcción, al movilizar una amplia cadena de actividades económicas, estimular nuevas inversiones y contribuir a la generación de empleo”, manifestó la organización.

La Cámara reiteró su compromiso de continuar participando activamente en los espacios de coordinación y trabajo conjunto, aportando su experiencia y conocimiento técnico para promover políticas que faciliten el acceso a la vivienda, fortalezcan la inversión y contribuyan al crecimiento sostenible de la industria de la construcción y del país.

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