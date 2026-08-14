Paciente en Chiriquí fue operada desde la Ciudad de la Salud: Panamá realiza la primera telecirugía ginecológica robótica

Los especialistas destacan que la cirugía robótica puede ofrecer mayor precisión, menores pérdidas sanguíneas y una recuperación más rápida para los pacientes.

Una paciente de 54 años que permanecía en el Hospital Regional Rafael Hernández, en la provincia de Chiriquí, fue operada por un equipo médico que se encontraba a más de 400 kilómetros de distancia.

Se trató de una telecirugía ginecológica asistida por robótica, en la que el ginecólogo oncólogo Miguel Cáceres operó desde Ciudad de la Salud el sistema robótico ubicado en Chiriquí, mientras en el quirófano del hospital se encontraba el personal médico encargado de asistir el procedimiento.

El procedimiento marcó un avance para la medicina panameña y, de acuerdo con los especialistas que participaron en la intervención, constituye la primera telecirugía ginecológica de este tipo realizada en el continente americano.

La paciente, residente de Chiriquí, tenía antecedentes de cáncer de mama y fue sometida al procedimiento ginecológico como una medida preventiva ante la presencia de pólipos en el útero.

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El equipo médico explicó que, mediante esta tecnología, se busca evitar que pacientes de las provincias tengan que trasladarse hasta la capital para acceder a procedimientos quirúrgicos especializados.

Cáceres detalló que para este viernes se tenían programadas dos cirugías; la segunda fue histerectomía regular. Se tiene previsto realizar al menos dos procedimientos semanales e ir aumentando la cantidad los días de semana.

En el Hospital Rafael Hernández permaneció el equipo encargado de la atención directa de la paciente, el cual era del Hospital José Domingo de Obaldía, integrado por personal de anestesia, enfermería, instrumentación y especialistas entrenados para este tipo de intervención. Mientras tanto, desde la Ciudad de la Salud, el equipo liderado por Cáceres controló el sistema robótico.

Los especialistas destacan que la cirugía robótica puede ofrecer mayor precisión, menores pérdidas sanguíneas y una recuperación más rápida para los pacientes.

El director médico del Hospital José Domingo de Obaldía, Jorge NG Chinkee, explicó que esta paciente, que ya había sido tratada por un cáncer de mama, podría haber desarrollado otro cáncer ginecológico de mucha más complejidad.

Anneth Bonilla, ginecóloga de la Ciudad de la Salud, señaló que estos procedimientos pueden contribuir a reducir los tiempos de hospitalización y permitir que los pacientes retomen sus actividades habituales en un menor periodo de tiempo.

Para los médicos que participaron en esta primera experiencia, la incorporación de la telecirugía robótica representa un paso importante para ampliar el acceso a procedimientos especializados en distintas regiones del país y abre la puerta a que este tipo de intervenciones puedan mantenerse de forma regular.

Información de Demetrio Ábrego y María De Gracia

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