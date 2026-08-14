Programa de becas beneficiará a 100 jóvenes para formarse en innovación y nuevas tecnologías para el agro

La iniciativa fue presentada durante el encuentro con productores de Coclé, donde también participan los distintos ministros de Estado y representantes de la Junta Técnica de la provincia.

Coclé/El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezó en la provincia de Coclé una reunión con ministros de Estado, productores de distintos rubros y representantes de la Junta Técnica, con el objetivo de analizar las condiciones del sector agropecuario y avanzar en una política de Estado enfocada en generar oportunidades para los jóvenes.

Durante sus declaraciones antes del encuentro, el mandatario señaló que actualmente el sector agropecuario genera cerca del 13% del empleo del país, pero representa apenas el 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Ante esta realidad, anunció que se contempla la creación de 2,000 plazas de primer empleo agropecuario dirigidas a jóvenes, con el propósito de que puedan obtener experiencia laboral directamente en este sector.

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Como parte de la iniciativa, también se anunció un programa de formación técnica especializada en el agro, con énfasis en innovación y nuevas tecnologías.

Las primeras actividades están previstas para septiembre, con 100 jóvenes becados, quienes contarán con alojamiento, alimentación, aulas y laboratorios equipados para su formación. De este primer grupo, 50 serán mujeres, de acuerdo con lo informado por el presidente.

El programa contará además con docentes nacionales e internacionales y busca preparar a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos que atraviesa el sector agropecuario, entre ellos los efectos del fenómeno de El Niño.

La iniciativa fue presentada durante el encuentro con productores de Coclé, donde también participan los distintos ministros de Estado y representantes de la Junta Técnica de la provincia.

El presidente adelantó que, una vez concluida la reunión, brindaría declaraciones a los medios de comunicación sobre los resultados del encuentro.

Información de Nathali Reyes

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