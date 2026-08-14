Perú subsidiará los combustibles ante primeras protestas contra presidenta Fujimori

Los precios locales se vieron impactados por las guerras en Medio Oriente, así como por problemas de abastecimiento interno de la petrolera estatal Petroperú.

Lima, Perú/La nueva presidenta de Perú, la derechista Keiko Fujimori, estableció este viernes un subsidio para amortiguar el alza de los precios de los combustibles que ha provocado las primeras protestas contra su gobierno, con paros y bloqueos de vías.

Los precios locales se vieron impactados por las guerras en Medio Oriente, así como por problemas de abastecimiento interno de la petrolera estatal Petroperú.

El valor del diésel se duplicó de febrero a agosto hasta los 1,9 dólares por litro, mientras que el de otros derivados trepó hasta 50%, según la prensa local.

"En primer lugar, se va a aplicar un subsidio focalizado a quienes más lo necesitan", que son los "transportistas de carga y pasajeros", dijo Fujimori, que asumió el poder a fines de julio, en un mensaje en el palacio de gobierno, en Lima.

La medida regirá a nivel nacional y tendrá una duración de tres meses. Cubrirá entre el 15% y el 20% del precio a los usuarios.

Desde el lunes, transportistas de algunas regiones paralizaron sus actividades y bloquearon vías.

La protesta se hizo más fuerte en Ucayali, en el oriente amazónico de Perú, donde cortes de varios kilómetros de la principal carretera de acceso la mantienen aislada.

Según el ministro de Economía, Elmer Cuba, el subsidio "va a estar operativo en los próximos días" y en las siguientes semanas el beneficio se extenderá también a transportistas fluviales y a mototaxistas.

Perú sufrió otro desabastecimiento de combustibles en marzo, cuando un incendio en un ducto de gas obligó al gobierno a racionar el suministro del hidrocarburo en Lima.