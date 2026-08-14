EEUU reconoce la soberanía de Japón sobre islas visitadas por Putin

Las relaciones entre Rusia y Japón se han visto afectadas durante años por estas islas de las que la Unión Soviética se apoderó en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial.

Tokio, Japón/Estados Unidos reconoce la soberanía de Japón sobre unas islas en disputa que visitó el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este viernes el embajador de Washington en Tokio.

El mandatario ruso viajó el jueves al archipiélago en cuestión, que Moscú denomina Kuriles del Sur y que las autoridades japonesas llaman Territorios del Norte. Allí visitó una escuela y una planta procesadora de pescado, e incluso degustó caviar.

Luego de la visita, ambos países intercambiaron duras críticas sobre la soberanía de estas islas, que son centro de una disputa bilateral desde hace décadas.

"Estados Unidos se mantiene firme en su apoyo a su aliado más importante y en su reconocimiento de la soberanía japonesa sobre los Territorios del Norte", afirmó el embajador George Glass en la red social X.

"En un momento en que la alianza entre Estados Unidos y Japón se dedica a fomentar la prosperidad en toda la región del Indo-Pacífico, nos oponemos firmemente a cualquier acción que socave su paz y estabilidad", agregó el diplomático.

Las relaciones entre Rusia y Japón se han visto afectadas durante años por estas islas de las que la Unión Soviética se apoderó en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial.

La visita de Putin fue la primera de un presidente ruso desde la de Dmitri Medvédev en 2010.

"Los Territorios del Norte son parte inherente del territorio de Japón, tanto desde el punto de vista histórico como según el derecho internacional", protestó la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

El país asiático incluso convocó al embajador de Rusia.

La legación diplomática rusa en Japón informó que su representante reafirmó que las islas son "parte integrante de la Federación Rusa" y que el viaje de Putin a ese lugar no era "un asunto para discutir con otros países".