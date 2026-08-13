Terremoto en Colombia: Más de 400 rescatistas mantienen búsqueda entre escombros en Capri

En esta zona del sur de Cali, donde hasta hace pocos días se levantaban dos torres de apartamentos de cinco pisos, ahora predominan los restos de concreto y estructuras colapsadas.

Cali, Colombia/El barrio Capri se ha convertido en uno de los puntos más críticos de Cali, Colombia, tras el terremoto que sacudió la ciudad. Más de 72 horas después del movimiento sísmico, cientos de rescatistas continúan trabajando entre los escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

En esta zona del sur de Cali, donde hasta hace pocos días se levantaban dos torres de apartamentos de cinco pisos, ahora predominan los restos de concreto y estructuras colapsadas.

Al menos 400 personas, entre brigadistas, autoridades, miembros de Protección Civil, bomberos, vecinos y voluntarios, participan en las labores de búsqueda y rescate.

Tres grúas de gran tamaño operan en el lugar mientras maquinaria pesada retira toneladas de escombros. Cada losa removida representa una nueva oportunidad para localizar señales de vida debajo de las estructuras derrumbadas.

“La búsqueda continúa”

A pesar de que han transcurrido más de tres días desde el terremoto, los equipos de emergencia mantienen las labores sin descanso y aseguran que continuarán mientras exista la posibilidad de encontrar personas con vida.

En medio de la emergencia, los propios habitantes que sobrevivieron también se han sumado a las tareas de apoyo, colaborando con rescatistas y damnificados.

Las autoridades han anunciado además el inicio de una segunda fase de atención, enfocada en acompañar a las familias que perdieron sus viviendas y pertenencias, así como en coordinar la asistencia necesaria para quienes deberán comenzar un proceso de recuperación.

La tragedia ha dejado una estela de destrucción en Cali, pero también ha evidenciado la solidaridad de sus habitantes, quienes continúan organizándose para ayudar a las personas más afectadas por el terremoto.

Con información de Fabio Caballero