Temblor en Colombia: A 72 horas de la tragedia, rescatistas luchan por encontrar sobrevivientes entre los escombros

De acuerdo con el recuento oficial citado en el reporte, el terremoto deja 265 fallecidos, más de 3,400 heridos y cerca de 496 desaparecidos en Colombia. También se informó que fue declarada una emergencia económica para hacer frente a la crisis.

Las labores de búsqueda y rescate continúan en el sur de Cali, Colombia, donde equipos de emergencia trabajan entre los escombros de edificios que colapsaron tras el temblor de 7,4, mientras se acercan las 72 horas desde el momento en que ocurrió el movimiento sísmico.

Esta zona, mayormente residencial, mantiene al menos cuatro edificios colapsados.

El equipo de TVN Noticias recorrió varios de los puntos más afectados y constató que los rescatistas, bomberos, personal de Protección Civil y miembros del Ejército mantienen los operativos en las estructuras colapsadas.

En uno de los puntos visitados, las autoridades acordonaron el área para permitir que los equipos especializados trabajen sin interrupciones.

Los rescatistas incluso solicitan silencio a las personas que permanecen en los alrededores, debido a que buscan detectar posibles señales de vida entre los escombros.

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Uno de los rescatistas explicó que, antes de ingresar hasta una posible víctima, deben verificar las condiciones de la estructura y determinar si es necesario remover escombros o realizar el rompimiento de losas para acceder al lugar.

"Les pido el favor de que nos colaboren", expresó uno de los rescatistas a las personas que se encontraban en los alrededores esperando respuestas por sus familiares o conocidos.

Familiares de personas que permanecen desaparecidas continúan en las zonas de rescate a la espera de noticias. El reporte desde Cali describe escenas de angustia entre quienes permanecen pendientes de sus seres queridos.

De acuerdo con el recuento oficial citado en el reporte, el terremoto deja 265 fallecidos, más de 3,400 heridos y cerca de 496 desaparecidos en Colombia. También se informó que fue declarada una emergencia económica para hacer frente a la crisis.

Entre los sectores afectados se mencionan Cali, Risaralda, Caldas y Chocó. En este último departamento, vecino de Panamá, el acceso continúa siendo complicado.

Mientras avanzan las labores, los equipos de rescate mantienen la esperanza de encontrar personas con vida entre los escombros. En las zonas donde ya se realizó una búsqueda sin encontrar sobrevivientes, los rescatistas marcan las estructuras para informar a otros equipos que posteriormente puedan llegar al lugar.

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TVN Noticias conversó con un sobreviviente que perdió el lugar donde vivía tras el colapso de una panadería cercana.

"Yo pensé que iba a ser el fin de mi existencia, pero bueno, gracias a Dios ya salí por la puerta", relató el hombre.

Ante este desastre natural, la comunidad también se ha sumado a las labores. Voluntarios colaboran con la remoción de escombros y se han instalado campamentos en las zonas afectadas para continuar brindando ayuda a los rescatistas y familiares que permanecen en la zona. Además, se han recibido donaciones de ropa, alimentos, agua y otros enseres para las personas afectadas.

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