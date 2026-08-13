Clima en Panamá: Activan aviso de vigilancia por lluvias y tormentas; piden precaución por posible crecidas de ríos

Otros avisos de vigilancia que se mantienen son por temperaturas y sensación térmica elevada y otro por oleajes en el Caribe.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé para este jueves cielos nublados y eventos lluviosos intermitentes en la vertiente del Caribe, mientras que en el Pacífico se esperan aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento durante la tarde y noche.

En horas de la mañana, sobre el Caribe se esperan lluvias ligeras intermitentes en sectores de la comarca Ngäbe-Buglé, norte de Veraguas, Costa Abajo de Colón y Bocas del Toro.

Para la tarde y noche, se pronostican episodios nubosos con lluvias intermitentes y algunos aguaceros aislados, acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores de Guna Yala y Ngäbe-Buglé, Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro.

En la vertiente del Pacífico, durante la mañana se prevén cielos parcialmente nublados con lluvias ligeras aisladas sobre las cordilleras de Panamá Oeste, el golfo de Panamá, el sur de Azuero y de Veraguas, así como en Tierras Altas de Chiriquí.

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Para la tarde y noche, el pronóstico contempla episodios nubosos con aguaceros aislados, actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores de Panamá Norte, Panamá Oeste y Panamá Este, el golfo de Panamá y Darién; además del sur de Veraguas y Azuero, y sectores de Chiriquí.

Debido a estas condiciones, se activó un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas, el cual se mantendrá vigente hasta el próximo 16 de agosto.

Las temperaturas mínimas estarán entre 14 °C y 26 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 28 °C y 33 °C.

En el Caribe, durante la mañana predominarán vientos del nor-noreste con velocidades de 9 a 13 km/h, cambiando a nor-oeste durante la tarde y noche, con velocidades de 11 a 18 km/h.

En el Pacífico, los vientos serán del norte durante la mañana, con velocidades de 20 a 26 km/h, y cambiarán a nor-este durante la tarde y noche, con velocidades de 16 a 20 km/h.

Para el Caribe se mantienen condiciones de advertencia por vientos, oleajes y mareas de resaca para las actividades marítimas. Se esperan olas de aproximadamente 1.51 metros, con periodos de hasta 8 a 9 segundos.

En el Pacífico se mantienen condiciones favorables para las actividades marítimas, con olas desde 0.91 metros y periodos de 15 segundos.

El Imhpa también prevé índices de radiación UV-B altos y muy altos en ambas vertientes durante horas de la mañana y la tarde.

Otros avisos de vigilancia que se mantienen son por temperaturas y sensación térmica elevada y otro por oleajes en el Caribe.

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