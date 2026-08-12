Panameños relatan engaños en reclutamiento para combatir en Ucrania; Cancillería da seguimiento a los casos

De acuerdo con la información recopilada a través de familiares y procesos de verificación consular, aproximadamente 77 panameños podrían haber estado o permanecer vinculados a las fuerzas armadas de Rusia y Ucrania.

Ciudad de Panamá/Dos panameños que lograron regresar recientemente al país relataron las condiciones que enfrentaron luego de viajar a Ucrania tras ser contactados mediante redes sociales con ofertas para incorporarse a labores vinculadas al conflicto armado.

Ambos ciudadanos participaron en una conferencia de prensa organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde explicaron cómo se produjo el reclutamiento, las condiciones que encontraron al llegar y las gestiones realizadas para poder retornar a Panamá.

Uno de ellos aseguró que antes de viajar les indicaron que no estarían obligados a acudir al frente de batalla y que recibirían una determinada remuneración. Sin embargo, afirmó que una vez en territorio ucraniano la situación fue diferente.

“Desde que se nos dijo lo del reclutamiento, se nos dijo la cantidad de dinero, que no era obligación ir al frente de batalla. Es por eso que mi compañero y yo tomamos la decisión de ir”, relató.

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El panameño explicó que decidió aceptar la propuesta pensando en mejorar económicamente y ayudar a sus hijos, pero aseguró que posteriormente las condiciones cambiaron.

“Cuando llegamos allá, era ir a misión sí o sí, y mucha gente estaba muriendo. Nosotros, dándonos cuenta de la situación, decidimos salirnos de la brigada”, sostuvo.

Otro de los ciudadanos señaló que los contactos para reclutar personas se realizan principalmente mediante plataformas como TikTok, Instagram y WhatsApp, y aseguró que existirían varios reclutadores operando con números telefónicos de diferentes países.

“El reclutamiento se da por redes sociales, ya sea TikTok, Instagram o WhatsApp. Muchos de los reclutadores, porque no solamente es uno aquí en Panamá, usan diferentes números de teléfono de otros países estando aquí en Panamá”, indicó.

Según su testimonio, antes de viajar también les aseguraron que conservarían sus pasaportes y teléfonos celulares y que podrían mantenerse comunicados con sus familiares. No obstante, afirmó que al llegar estos objetos les fueron retirados.

Los panameños señalaron además que permanecieron aproximadamente un mes y 15 días en el lugar sin recibir el dinero que supuestamente les habían prometido y que, al momento de firmar sus contratos, no se les permitió traducirlos al español.

Tras decidir abandonar la brigada, ambos solicitaron apoyo para regresar al país. Explicaron que se comunicaron con la Cancillería panameña y posteriormente mantuvieron contacto con la representación diplomática de Panamá en Polonia hasta concretar su retorno.

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Ante estos testimonios, el canciller Javier Martínez-Acha explicó que el Gobierno mantiene seguimiento a los casos de ciudadanos panameños que podrían encontrarse vinculados a las fuerzas de Rusia y Ucrania, aunque advirtió que cada situación presenta características diferentes.

“Tenemos personas que han firmado contratos para trabajar en cocina, personas que han partido con la impresión de que van a tener una función específica, pero llegando allá no se cumplió lo que se prometió”, señaló.

El canciller agregó que existen reportes de personas que han perdido contacto con sus familias, otras que podrían encontrarse heridas y casos en los que incluso se investiga un posible fallecimiento. También hay ciudadanos que han logrado terminar sus contratos o han expresado su intención de regresar a Panamá.

Martínez-Acha fue consultado sobre posibles panameños fallecidos o desaparecidos en los frentes de batalla, pero señaló que por el momento no existe información suficiente para confirmar muertes.

“Esa pregunta es muy sensible. No puedo contestar hoy si hay fallecidos. Nos dicen que están desaparecidos y eso puede involucrar que abandonaron el frente de batalla o que están heridos, pero no puedo concluir que desaparecido sea fallecido”, manifestó.

El ministro reconoció además que la información proveniente de las zonas en conflicto no llega con la fluidez que las autoridades panameñas desearían y señaló que no ha mantenido contacto directo con el canciller ruso.

Sobre la posibilidad de que continúe el reclutamiento de ciudadanos en Panamá, Martínez-Acha indicó que el tema es investigado por el Ministerio Público y evitó brindar mayores detalles para no interferir con las diligencias.

“No puedo confirmar si aún se da, pero hago un llamado a todos los ciudadanos a que no caigan en ese engaño”, advirtió.

De acuerdo con la información recopilada a través de familiares y procesos de verificación consular, aproximadamente 60 panameños podrían haber estado o permanecer vinculados a las fuerzas armadas de Rusia y otros 17 a las fuerzas de Ucrania. La Cancillería aclaró que se trata de estimaciones y no de un registro definitivo.

Con información de Meredith Serracín