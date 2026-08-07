Panamá realiza repatriación de siete ciudadanos, 5 desde Rusia y 2 desde Ucrania

Los últimos cuatro ciudadanos panameños asistidos por la Embajada de Panamá en la Federación de Rusia llegarán este viernes al país, con lo que concluye el proceso de repatriación de cinco nacionales que recibieron protección y apoyo consular.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mire) informó que este viernes 7 de agosto concluirá el proceso de repatriación de siete ciudadanos panameños que recibieron asistencia y protección consular por parte de la Embajada de Panamá en la Federación de Rusia. Dos provienen de Ucrania.

Según detalló la Cancillería en un comunicado, los cuatro panameños provenientes de Rusia retornarán al país en un vuelo de Turkish Airlines, con llegada programada al Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 7:25 p.m.

Los ciudadanos que regresan a Panamá desde Rusia son Orlando Murillo Murillo, Dionel Villarreta Ovalles, Rennie Blake Gladstone Adolphus y Emmanuel Isaac Robert's Bryan.

Y los panameños Edmar Camacho y Efraín Calvo se encontraban en territorio ucraniano.

Camacho y Calvo permanecerán durante dos noches en Polonia. Posteriormente, el domingo 9 de agosto, iniciarán su viaje de retorno a Panamá en la ruta Varsovia-Ámsterdam-Panamá.

Con su llegada se completa el retorno de los cinco panameños que permanecían bajo la asistencia de la misión diplomática panameña en Rusia. El primer ciudadano en regresar fue Adrián Gabriel González, quien arribó al país el pasado 5 de agosto.

En el comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó la labor de la embajadora de Panamá en la Federación de Rusia, Carmen Ávila, así como del personal de la misión diplomática, al señalar que las gestiones realizadas permitieron concretar el retorno seguro de los ciudadanos.

La entidad reiteró que continuará fortaleciendo la asistencia consular y las acciones diplomáticas dirigidas a brindar apoyo a los panameños que se encuentren en el exterior.

Hasta el momento, las autoridades panameñas han indicado que se tiene conocimiento de unos 30 panameños que participan en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, señaló que "este es un tema muy particular de cada uno de ellos que tomó la decisión por aspectos distintos y creo que ha habido una tergiversación en el sentido de decir que los panameños, porque no tenían empleo, buscaban eso. Esos no son jóvenes, son personas adultas que tenían cierta expertise".

Agregó que: "Muchos de ellos habían salido de los estamentos de seguridad, algunos porque se jubilaron y otros porque no pudieron seguir en el sistema por alguna razón; no estaban ahí, pero ellos fueron los que decidieron irse. Pero entendemos, y son panameños. Vamos a tratar de prestarle la ayuda a través de la Cancillería".

Con información de María de Gracia