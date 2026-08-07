Tribunal Electoral se prepara para detectar y sancionar el uso de IA para comicios de 2029

El Tribunal Electoral trabaja mediante su Centro de Estudios y Monitoreo Digital en la preparación de herramientas que permitan detectar y ubicar conductas relacionadas con el uso indebido de la inteligencia artificial.

Panamá/El Tribunal Electoral (TE) se prepara para enfrentar el uso de la inteligencia artificial en la generación de imágenes, videos y voces falsas que puedan manipular al electorado durante las elecciones generales de 2029.

Yara Campos, directora ejecutiva del Tribunal Electoral, explicó que esta tecnología podría utilizarse para atribuir discursos o respaldos políticos falsos a figuras públicas e influir en la decisión de los votantes.

Pueden tomar políticos históricos y poner en su boca discursos a favor de una opción política, y está la influencia que eso pueda tener en el elector”, advirtió Campos a modo de ejemplo.

La funcionaria señaló que países como Brasil han adoptado sanciones y medidas preventivas. Entre ellas mencionó la colocación de advertencias en la propaganda política elaborada con inteligencia artificial y la prohibición de utilizar esos contenidos durante un periodo previo a las elecciones.

En todo lo que es propaganda política hay que poner cintillos cuando utilizas inteligencia artificial y hay un tiempo de veda en que, al final, no puedes utilizar nada que sea con inteligencia artificial”, explicó.

Campos indicó que las reformas anteriores al Código Electoral incorporaron algunas sanciones relacionadas con estas prácticas, aunque reconoció que la regulación continúa en desarrollo.

“Nosotros adelantamos en las reformas pasadas, ya como ley, algunas sanciones en este sentido, pero es algo en vías de desarrollo”, manifestó.

Monitoreo con apoyo del PNUD

El Tribunal Electoral trabaja mediante su Centro de Estudios y Monitoreo Digital en la preparación de herramientas que permitan detectar y ubicar conductas relacionadas con el uso indebido de la inteligencia artificial.

La institución también prevé establecer un convenio de cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Vamos a tener un convenio, un apoyo con el PNUD, para ir viendo ciertos tipos de herramientas que nos van a ayudar a monitorear ese tipo de conductas, a ubicarlas, y ya hay algunas normas dentro del Código Electoral que nos permiten sanciones en algunos casos”, detalló Campos.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un foro académico realizado en el Tribunal Electoral, en el que se abordó la inteligencia artificial dentro de los procesos electorales y su relación con la democracia, la institucionalidad, la transparencia y los derechos humanos.

En la actividad participaron magistrados, exmagistrados y representantes de la Fiscalía Electoral, como parte de la conmemoración del Día del Abogado, que se celebrará el 9 de agosto.

Con información de Meredith Serracín.