Gran estreno de 'Se Vale Todo', el lunes 24 de agosto a las 5:00 p.m.
El nuevo programa llegará a las pantallas de lunes a viernes, a las 5:00 p.m., con una propuesta que busca convertir a los televidentes en parte de la experiencia y ofrecer un espacio de diversión para grandes y pequeños.
Las tardes de TVN tendrán una nueva propuesta de entretenimiento a partir del lunes 24 de agosto con el estreno de “Se Vale Todo”, una megaproducción que combinará juegos, premios, risas y diferentes dinámicas dirigidas a toda la familia.