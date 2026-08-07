Ejercicios Panamax 2026 se llevaron a cabo en el Canal de Panamá
Fuerzas especiales de distintos países participaron en un simulacro de asalto marítimo en el Canal de Panamá, como parte de los ejercicios multinacionales PANAMAX 2026, que se desarrollan en el país desde el pasado 3 de agosto.
El ejercicio recreó un escenario en el que, según información de inteligencia, una embarcación con supuestos terroristas intentaba atravesar la vía interoceánica, lo que activó la respuesta de las unidades de seguridad desplegadas en el área.