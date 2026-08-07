Evalúan terrenos en Herrera para construir nuevos juzgados comunitarios

Como parte de la jornada, la comitiva sostuvo una reunión en la Junta Comunal de El Limón con el representante Eunino Franco y la jueza comunitaria Margarita Madrid, con quienes abordaron aspectos relacionados con el funcionamiento de la justicia comunitaria.

Herrera/La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, realizó una gira de trabajo por la provincia de Herrera, donde inspeccionó distintos terrenos con miras a la construcción de nuevos Juzgados Comunitarios que permitan mejorar el acceso de la población a una justicia más cercana, ágil y eficiente.

Durante el segundo día de la gira, la titular de Gobierno recorrió el distrito de Santa María y evaluó espacios ubicados en las comunidades de Los Canelos, El Limón y Santa María cabecera, acompañada por autoridades de los gobiernos locales.

Como parte de la jornada, la comitiva sostuvo una reunión en la Junta Comunal de El Limón con el representante Eunino Franco y la jueza comunitaria Margarita Madrid, con quienes abordaron aspectos relacionados con el funcionamiento de la justicia comunitaria y las principales necesidades de la zona.

Franco valoró positivamente la visita de la ministra y destacó que permitió conocer de primera mano las necesidades que enfrenta la comunidad.

“Ha sido una bendición para nosotros la presencia de la ministra”, expresó el representante.

Por su parte, Concepción Rangel, residente del distrito de Santa María, agradeció la visita de Montalvo y su equipo de trabajo, al considerar que existe interés en impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo del distrito.

Durante el recorrido, la ministra también visitó las escuelas de Los Canelos y El Limón, donde sostuvo encuentros con estudiantes y directivos de ambos planteles.

La jornada concluyó con una inspección en varios corregimientos del distrito de Parita para identificar y evaluar posibles espacios destinados a la construcción de futuros Juzgados Comunitarios.

En este recorrido participaron el alcalde de Parita, Osman Bernal, y el representante de Potuga y presidente del Consejo Municipal, Carlos Lobos. Ambas autoridades señalaron que el distrito cuenta con varias alternativas que podrían ser consideradas para el desarrollo de estas nuevas infraestructuras judiciales.