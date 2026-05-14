Instalan comisión que evaluará a aspirantes a jueces comunitarios en todo el país

La comisión está conformada por tres comisionados, uno representante del Ministerio de Gobierno y dos miembros de la sociedad civil.

Ciudad de Panamá/Con el propósito de fortalecer la administración de la justicia comunitaria y garantizar procesos transparentes, se realizó la instalación de la Comisión de Evaluaciones y Supervisión Disciplinaria, que forma parte de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Gobierno.

La comisión está conformada por tres comisionados, uno representante del Ministerio de Gobierno y dos miembros de la sociedad civil, quienes permanecerán en sesión hasta el próximo 21 de mayo para evaluar a los aspirantes a jueces comunitarios.

Entre sus funciones se encuentran:

Revisión de documentos

Entrevistas a los aspirantes

Ponderación de perfiles

Elaboración de un informe final

Conformación de ternas con los candidatos seleccionados para ocupar el cargo de juez comunitario por un período de cinco años

🔗Puedes leer: Gobierno avanza en reorganización de la justicia comunitaria y prevé cobertura del 90%

El presidente de la comisión, Pablo Aguirre, explicó que el proceso contempla la evaluación de la formación académica, experiencia comunitaria, habilidades blandas y conocimientos de los aspirantes.

“Lo que se desea es escoger a un profesional idóneo y que cumpla con un perfil adecuado en la resolución alterna de conflictos y en la toma de decisiones”, manifestó.

Aguirre detalló que actualmente se desarrollan entrevistas para conocer el manejo que poseen los aspirantes sobre la Ley 467 del 24 de abril de 2025 y la forma en que abordarían conflictos vecinales dentro de las comunidades.

Añadió que, una vez culminadas las evaluaciones, la comisión remitirá una terna para que sea escogida por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, conforme a las recomendaciones emitidas.

Según indicó, unas 700 personas aspiran a ocupar plazas de jueces comunitarios en distintas provincias del país.

Por su parte, Humberto Echeverría, representante de la sociedad civil, señaló que las entrevistas se desarrollan de manera virtual y buscan medir las capacidades de los aspirantes para la resolución de conflictos comunitarios.

Mientras tanto, Bolívar Castro, aspirante a juez comunitario del corregimiento de Betania, afirmó que el proceso cumple con las normas establecidas y contribuirá al fortalecimiento del sistema de justicia comunitaria en el país.