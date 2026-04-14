Ministerio de Gobierno convoca a aspirantes para jueces comunitarios con proceso de selección reforzado

La figura del juez comunitario ha sido promovida en los últimos años como un mecanismo para descongestionar el sistema judicial tradicional mediante la atención de conflictos menores a nivel local.

Panamá/El Ministerio de Gobierno anunció la apertura de una nueva convocatoria para ocupar cargos de juez comunitario en diversas regiones del país. El proceso de inscripción estará habilitado del 15 al 30 de abril de 2026, bajo el programa denominado “Juzgado Comunitario”, con el objetivo de incorporar profesionales del derecho que atiendan conflictos locales y contribuyan, según la versión oficial, al fortalecimiento de la convivencia ciudadana.

No obstante, el perfil requerido deja en evidencia que no se trata de una convocatoria abierta a cualquier líder comunitario. Entre los principales requisitos figuran ser panameño, tener más de 25 años, contar con licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, y poseer certificado de idoneidad como abogado emitido por la Corte Suprema de Justicia. A esto se suman exigencias adicionales como formación en métodos alternos de resolución de conflictos, la aprobación de un curso inicial impartido por el propio Ministerio de Gobierno y la Procuraduría de la Administración, así como evaluaciones psicológicas y verificación de antecedentes.

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El proceso contempla además una fase de entrevistas y un examen de conocimientos generales, lo que sugiere un filtro más riguroso que en convocatorias previas. Sin embargo, no se han divulgado detalles sobre los criterios de evaluación ni sobre el número de plazas disponibles.

Otro aspecto relevante es el requisito de residencia en el corregimiento o distrito donde se aspira ejercer. Si bien esta condición podría favorecer un mayor conocimiento del entorno social, también restringe la participación de profesionales que, pese a su experiencia, no cumplen con ese arraigo territorial.

La figura del juez comunitario ha sido promovida en los últimos años como un mecanismo para descongestionar el sistema judicial tradicional mediante la atención de conflictos menores a nivel local. Aun así, persisten cuestionamientos en torno a la calidad de la capacitación de estos funcionarios y su independencia, especialmente considerando que su formación inicial depende directamente de entidades gubernamentales.

Por ahora, el Ministerio ha indicado que los interesados deberán completar el formulario de inscripción a través de su sitio web, mientras que las fechas de entrevistas serán anunciadas posteriormente. La convocatoria forma parte de un esfuerzo más amplio por fortalecer mecanismos alternativos de justicia, aunque queda por verse si este proceso logrará traducirse en mejoras concretas en la resolución de conflictos comunitarios o si permanecerá en el terreno de las buenas intenciones.

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