Autoridad de Tránsito extiende plazo para adquisición de placa 2025 hasta mayo de 2026 para transporte público

La extensión aplica para el transporte selectivo, colectivo, colegial y de turismo, y se mantendrá vigente hasta el 30 de mayo de 2026.

Ciudad de Panamá/La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció una prórroga para la adquisición de la placa vehicular correspondiente al año 2025, dirigida a conductores del transporte público en sus distintas modalidades.

De acuerdo con la entidad, la extensión aplica para el transporte selectivo, colectivo, colegial y de turismo, y se mantendrá vigente hasta el 30 de mayo de 2026. La medida busca facilitar que los transportistas completen el trámite dentro del nuevo plazo establecido.

En el comunicado oficial, la institución recordó que esta nueva fecha será definitiva para realizar el proceso sin contratiempos, por lo que exhortó a los conductores a cumplir con este requisito a tiempo.

Asimismo, la ATTT reiteró su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente y llamó al sector transporte a mantenerse al día con su documentación, como parte de los esfuerzos para garantizar un sistema de tránsito más seguro y ordenado en todo el país.