Debido a los resultados obtenidos durante la inspección, MiAmbiente anunció que iniciará las acciones administrativas correspondientes, conforme a lo establecido en la ley ambiental vigente. Dron y prueba de tinción confirman descarga contaminante hacia el río Matasnillo

Una diligencia de inspección, en atención a una denuncia relacionada con una presunta descarga contaminante hacia el río Matasnillo, fue realizada por técnicos del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), adscritos a la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental (Diveda).

La inspección fue realizada en el sector de Obarrio, corregimiento de Bella Vista, y forma parte del proyecto “Identificación y Mitigación de Puntos Críticos de Contaminación de Fuentes Hídricas a Nivel Nacional en Panamá”, iniciativa orientada a fortalecer la vigilancia y protección de los recursos hídricos del país.

En la visita fue realizada una prueba de tinción en un área utilizada para el lavado de implementos de limpieza dentro de un edificio residencial. Como resultado de la evaluación, la prueba arrojó resultados positivos, permitiendo identificar la conexión de las aguas hacia el sistema de drenaje correspondiente.

Los hallazgos fueron corroborados mediante el uso de tecnología de monitoreo aéreo con dron, herramienta que permitió documentar la trayectoria de la descarga y recopilar evidencias técnicas para el proceso de investigación.

Debido a los resultados obtenidos durante la inspección, MiAmbiente anunció que iniciará las acciones administrativas correspondientes, conforme a lo establecido en la ley ambiental vigente.

El Ministerio de Ambiente reiteró que mantiene las labores de seguimiento y fiscalización para prevenir la contaminación de los cuerpos de agua y proteger los recursos hídricos que forman parte del patrimonio natural del país.

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