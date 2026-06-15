Huertos caseros ganan terreno como alternativa para reducir gastos en alimentos

En Chilibre promueven la siembra de alimentos en hogares como una opción para ahorrar y fortalecer la economía familiar.

Ciudad de Panamá/Ante el aumento en el costo de los alimentos, los huertos caseros se presentan como una alternativa para que las familias produzcan parte de sus propios alimentos y reduzcan gastos en el hogar.

En la comunidad de Chilibre, en la ciudad de Panamá, el líder comunitario Iván Zapata impulsa una iniciativa que busca enseñar a los residentes técnicas básicas de agricultura para aprovechar pequeños espacios en patios, maceteros e incluso recipientes reciclados.

Durante una jornada educativa, Zapata explicó que cultivos como pepino, ají trompito, culantro, pimentón, maíz y ñame pueden sembrarse en casa con conocimientos básicos y cuidados adecuados.

El pepino es uno de los cultivos más rápidos. En aproximadamente 40 días ya puede comenzar la producción".

Además, explicó métodos sencillos para obtener semillas a partir de productos que comúnmente se consumen en los hogares, como el pepino, el tomate y el ñame, lo que permite reducir costos al momento de iniciar un cultivo.

La iniciativa también involucra a estudiantes de distintos centros educativos, quienes participan en actividades prácticas para aprender sobre producción agrícola y seguridad alimentaria.

Los huertos caseros no requieren grandes extensiones de terreno, ya que algunas plantas pueden cultivarse en macetas o recipientes pequeños, siempre que cuenten con tierra adecuada y riego constante.

Iván Zapata brinda asesoría técnica a vecinos interesados en desarrollar sus propios huertos, orientándolos desde la selección de semillas hasta el manejo de los cultivos para obtener mejores resultados.