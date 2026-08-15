Más de 11,000 estudios de impacto ambiental siguen sin estar disponibles en línea

Mientras que los EsIAs resueltos entre 2016 y el 1 de octubre de 2025 están disponibles en Prefasia, mientras que los ingresados desde esa última fecha se tramitan y consultan mediante e-Sevia.

Panamá/Más de 11,000 Estudios de Impacto Ambiental (EsIAs) presentados antes de 2016 todavía permanecen en expedientes físicos y deberán ser ordenados y digitalizados para facilitar su consulta pública en línea.

Los documentos están distribuidos entre la sede central y las oficinas regionales del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente). La institución proyecta completar el proceso antes del 1 de julio de 2027, fecha a partir de la cual todos los estudios presentados ante la entidad deberán estar disponibles digitalmente.

Mientras se desarrolla este proceso, la ciudadanía puede consultar presencialmente la información en las sedes de MiAmbiente a nivel nacional.

Dos plataformas para consultar los estudios

Los EsIAs resueltos entre 2016 y el 1 de octubre de 2025 se encuentran disponibles en Prefasia, plataforma que funciona como repositorio de los expedientes tramitados durante ese periodo.

Por su parte, los estudios ingresados desde el 1 de octubre de 2025 son gestionados mediante e-SEVIA, el nuevo Entorno Digital del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Esta plataforma permite presentar, recibir y registrar digitalmente los estudios de categorías I, II y III, además de verificar los requisitos y contenidos mínimos exigidos para su admisión. Los documentos aprobados mediante este sistema también pueden ser consultados por la ciudadanía.

Más de $6,840 millones en proyectos aprobados

Durante 2025, MiAmbiente procesó y resolvió 943 estudios de impacto ambiental, de los cuales 717 fueron aprobados. Los proyectos representan inversiones superiores a $5,422 millones y una generación estimada de 32,248 empleos cuando sean ejecutados y construidos.

En el primer semestre de 2026 se resolvieron otros 377 estudios y se aprobaron 304. Estos proyectos están vinculados con inversiones superiores a $1,418 millones y una proyección de 13,103 puestos de trabajo.

En conjunto, durante 2025 y los primeros seis meses de 2026 fueron aprobados 1,021 estudios, asociados con inversiones superiores a $6,840 millones y una generación estimada de 45,351 empleos.