Diputado Cedeño cuestiona traslado de reclusos a isla Coiba; advierte que no ataca la raíz de la crisis penitenciaria

El diputado de MOCA también criticó el manejo del Ejecutivo frente a la crisis carcelaria, defendió el uso de Punta Coco y pidió atacar la corrupción dentro del sistema penitenciario.

El diputado de la bancada Seguimos del Movimiento Otro Camino (MOCA), Ernesto Cedeño, cuestionó la decisión del Gobierno de trasladar a 29 privados de libertad catalogados como de alta peligrosidad hacia el centro penitenciario ubicado en la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, en isla Coiba, al considerar que la medida no resuelve los problemas estructurales del sistema penitenciario.

El Ministerio de Seguridad informó el pasado 13 de junio que el traslado forma parte de una estrategia para reforzar el control sobre estructuras criminales y reducir su capacidad de operación desde los centros penitenciarios, en medio de la crisis generada tras la fuga masiva registrada el pasado 1 de junio en La Joyita.

Sin embargo, Cedeño sostuvo que el Ejecutivo no ha manejado adecuadamente la situación y cuestionó el uso de un área protegida como el Parque Nacional Coiba, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

El diputado recordó que previamente el Ministerio de Ambiente había expresado reservas sobre la utilización de Coiba como centro penitenciario, lo que, a su juicio, generó mensajes contradictorios dentro del Gobierno.

Eso de la provisionalidad no está establecido en un tiempo”, afirmó Cedeño al referirse al carácter temporal anunciado para el uso del centro en Coiba.

El diputado señaló que Panamá ya cuenta con instalaciones como Punta Coco, concebidas para albergar reclusos de alta peligrosidad, por lo que considera necesario explicar por qué ahora se opta por trasladarlos a Coiba.

A su juicio, las autoridades deben aclarar si las instalaciones existentes dejaron de ofrecer las condiciones de seguridad requeridas o si se implementarán nuevos mecanismos de control para evitar que se reproduzcan los mismos problemas.

También cuestionó que no se haya informado si los privados de libertad trasladados cuentan con sentencias en firme o permanecen bajo detención preventiva.

Cedeño aclaró que sus observaciones no buscan favorecer a los reclusos, sino garantizar el respeto al Estado de Derecho y a las normas vigentes.

Corrupción: el problema de fondo

El diputado insistió en que el principal desafío del sistema penitenciario continúa siendo la corrupción, que, según afirmó, facilita el ingreso de artículos prohibidos y la operación de estructuras criminales desde las cárceles.

Nadie mete un televisor, nadie mete cosas incorrectas a un reclusorio sin el aval del policía o del custodio”, manifestó.

Según Cedeño, trasladar privados de libertad a otro recinto no solucionará la crisis mientras no se implementen medidas dirigidas a fortalecer los controles internos y combatir las redes de corrupción.

Añadió que el país necesita atacar el problema de raíz para evitar que situaciones similares se repitan en otros centros penitenciarios.

Desde su punto de vista, se debe fortalecer el sistema penitenciario "porque no puede ser depositario de seres vivientes que se supone que, si hay resocialización, no van a delinquir más".

"Tampoco puede ser que un pabellón, el que mande un reo específico, el que te dice: "tú duermes aquí, tú duermes allá. ¿Esto cómo se ha visto? ¿Por qué? ¿Cómo se ha visto? Porque aquí en Panamá no se han puesto los puntos "i" no se ubican adecuadamente las personas que son policías o reclusorios y la corrupción está establecida ahí", indicó.

Consulta ciudadana

El diputado también se refirió al proyecto para construir una nueva cárcel en provincias centrales y señaló que este tipo de iniciativas deben ser sometidas a consulta con las comunidades involucradas.

Citó disposiciones de la Ley 22 de 2006, que establecen mecanismos de participación cuando una obra puede generar impactos en una población determinada.

"Porque así como se escapan ahí en La Joya, en La Joyita, se pueden escapar aquí, en ese lugar entonces va a poner en asco una comunidad. Tú debes, Ejecutivo, primero leer las leyes del país, cumplirlas y ponerlas a la consulta ciudadana", señaló.

Durante la entrevista, Cedeño también abordó la reciente separación de dos magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones investigados por presuntas irregularidades en la asignación de casos.

A su juicio, el episodio evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de selección dentro del Órgano Judicial y el Ministerio Público mediante concursos de mérito.

“La administración de justicia está en cuidados intensivos”, sostuvo.

El diputado planteó que los concursos de mérito permitirían privilegiar criterios de ética, profesionalismo y capacidad en los nombramientos.

Elección en la Asamblea

Sobre la próxima elección de la junta directiva de la Asamblea Nacional, Cedeño informó que la bancada Seguimos mantiene conversaciones con distintos aspirantes antes de definir su apoyo.

Indicó que ya se reunieron con el diputado Jorge Herrera y que también sostendrán encuentros con representantes de otras bancadas y posibles candidatos.

El diputado advirtió que la fragmentación del voto podría inclinar el resultado hacia un bloque específico.

Cedeño señaló que los cuatro votos de la bancada Seguimos podrían ser determinantes en la elección y reiteró que buscarán actuar de manera unificada. En los próximos días se reunirán con Shirley Castañeda y también con la coalición Vamos.

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