Ministra Molinar advierte de nuevos casos de diplomas falsos, se darán a conocer pronto

La ministra de educación, Lucy Molinar, aseguró que se han descubiertos nuevos casos de docentes que falsificaron diplomas.

El escándalo de los diplomas falsos sigue estando en la palestra para el Ministerio de Educación (Meduca). La ministra de la cartera, Lucy Molinar, anunció a los medios que han descubierto más casos y que la próxima semana darán detalles al respecto.

A inicios de este año, el Meduca alertó sobre irregularidades encontradas durante el proceso de recepción de aspirantes al Concurso Masivo de Nombramiento de Maestros y Profesores 2026, entre ellas la presentación de diplomas falsos. Dichos títulos académicos, entre maestrías, posgrados y especialidades, estaban siendo utilizados por algunos docentes para aumentar sus posibilidades de selección en concursos.

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El Meduca denunció ante el Ministerio Público el “presunto delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad de documento”. Dichas investigaciones provocaron más de 200 renuncias y abandonos de cargo entre docentes y funcionarios administrativos.

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La directora nacional de Recursos Humanos, Celia Rodríguez, detalló en su momento que las denuncias presentadas ante el Ministerio Público involucran a más de 30 funcionarios administrativos presuntamente vinculados a una red que ayudaba a docentes sin títulos válidos a obtener mayor puntaje y acceder a vacantes dentro del sistema educativo.

Las investigaciones apuntan a funcionarios de distintas regiones escolares del país, entre ellas Bocas del Toro, Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé.

En paralelo, el Meduca trabaja en un sistema de verificación directa con universidades oficiales y particulares para validar automáticamente los diplomas registrados por los docentes y evitar nuevas irregularidades.