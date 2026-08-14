Sismo de magnitud 5,2 sacude el sur de España y deja daños estructurales en Granada

El movimiento telúrico, registrado en la madrugada de este sábado, fue percibido en varias provincias andaluzas e incluso en países del norte de África. Las autoridades activaron los protocolos de emergencia mientras la prensa global sigue de cerca la situación.

España/Un terremoto de magnitud 5,2 alarmó a los habitantes del sur de España durante la madrugada de este sábado 15 de agosto.

De acuerdo con información reportada por diversos medios internacionales y agencias de monitoreo, el sismo tuvo su epicentro en las cercanías de Otura, en la provincia de Granada, causando daños estructurales y movilizando de inmediato a los cuerpos de emergencia.

Según los datos iniciales del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), citados por la prensa global, el temblor se registró a la 1:04 a. m. (hora peninsular española).

Aunque en un primer momento se estimó una profundidad de 10 kilómetros, reportes posteriores difundidos por medios internacionales y locales ajustaron esta cifra a apenas unos dos kilómetros de profundidad, un factor clave que explicó la fuerte sacudida percibida en la superficie.

Daños materiales y activación de emergencias

El sismo despertó a miles de personas y provocó daños materiales en viviendas y edificios de la región. Hasta el momento, los primeros informes oficiales destacan que no se han registrado víctimas mortales. Sin embargo, el servicio de emergencias 112 colapsó momentáneamente al recibir más de 80 llamadas de ciudadanos alarmados, reportando caída de objetos, grietas y afectaciones en las fachadas.

Ante la magnitud del evento, la Junta de Andalucía activó de manera preventiva la fase de emergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico de la región.

Fronteras cruzadas y enjambre de réplicas

El impacto del terremoto trascendió las fronteras españolas. Tal como han destacado diversos medios internacionales en sus ediciones de este sábado, el movimiento no solo se sintió con intensidad en Granada y otras provincias andaluzas como Almería, Málaga y Jaén, sino que también fue percibido por la población en Marruecos y Argelia.

La actividad sísmica en la zona no se limitó al evento principal. Durante las horas posteriores, las estaciones sismológicas detectaron un enjambre de réplicas de menor intensidad, con magnitudes que oscilaron entre los 2,2 y 3,7 grados, afectando a localidades cercanas como Gójar, Ogíjares, Otura y La Zubia.

Llamado a la calma

Las autoridades españolas han hecho un enfático llamado a la población para mantener la calma y extremar precauciones. Los organismos de protección civil instaron a los ciudadanos a evitar acercarse a estructuras que pudieran presentar algún riesgo, como fachadas dañadas, balcones o cornisas, debido a la posibilidad de derrumbes secundarios.

La situación permanece bajo estricto seguimiento por parte de los organismos encargados de la vigilancia sísmica a nivel europeo y global, mientras los especialistas continúan analizando los datos para evaluar la estabilidad de la zona ante la latente posibilidad de nuevas réplicas.