Panamá/Las ballenas jorobadas, conocidas como majestuosas viajeras, recorren miles de kilómetros hasta llegar a nuestras costas para reproducirse y dar vida a una nueva generación.

Pero mientras nosotros admiramos sus saltos sobre el mar, científicos panameños dirigen su atención a un mundo que para nosotros parece silencioso: las profundidades del océano y los sonidos que allí habitan.

En Mundo Verde, descubrimos: El viaje de las ballenas: cantos en el Pacífico.