Temblor en Colombia | Comerciantes de Pereira ingresan a locales para rescatar mercancía

Uno de los puntos más afectados es el sector de la Carrera 9.ª con Calle 17 , una de las áreas de mayor movimiento comercial de Pereira. Allí se observan edificios con importantes daños, mientras algunas estructuras han sido acordonadas por representar un peligro.

Colombia/La principal zona comercial de Pereira, en el departamento de Risaralda, Colombia, permanece prácticamente paralizada luego del terremoto de magnitud 7.4 que golpeó la región.

Los edificios donde funcionaban comercios, restaurantes, hoteles y otros establecimientos presentan grietas y daños visibles en sus estructuras. Ante el riesgo, los propietarios y trabajadores recibieron autorización para ingresar a algunos locales y tratar de recuperar mercancía y pertenencias.

En pleno centro de la ciudad, comerciantes intentan rescatar ropa, calzado, equipos electrónicos y otros productos, mientras las calles que normalmente concentran gran parte de la actividad comercial permanecen con numerosos establecimientos cerrados.

Javier Cortés, comerciante de la zona, describió el momento del terremoto como una experiencia muy fuerte y aseguró que todavía se encuentran en proceso de recuperación y reorganización de la mercancía.

Por ahora, los comerciantes aseguran que no tienen una fecha definida para volver a abrir sus negocios, debido a las condiciones de las estructuras y a las evaluaciones que deben realizar las autoridades.

Uno de los puntos más afectados es el sector de la Carrera 9.ª con Calle 17, una de las áreas de mayor movimiento comercial de Pereira. Allí se observan edificios con importantes daños, mientras algunas estructuras han sido acordonadas por representar un peligro.

Entre los inmuebles afectados se encuentra la fachada de una sucursal bancaria, que presenta numerosas grietas y daños visibles. En el lugar se mantiene una cinta de seguridad que advierte sobre el riesgo y solicita a las personas mantenerse alejadas.

Pereira, capital de Risaralda y parte del Eje Cafetero, tiene una economía vinculada al comercio, el turismo y la agroindustria, por lo que la paralización de esta actividad representa un fuerte impacto para numerosos comerciantes y trabajadores.

Información de Fabio Caballero

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