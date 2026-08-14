Terremoto en Colombia: sobrevivientes narran la pérdida de familiares y su vida en un campamento en Risaralda

Parte de las personas que permanecen en el parque vivían en casas alquiladas y hoy no cuentan con recursos para conseguir un nuevo arriendo, lo que agrava su situación.

Tras un recorrido de cuatro horas por carretera desde Cali, en el departamento del Valle del Cauca, un equipo llegó hasta Pereira, en el corazón del eje cafetero colombiano, donde decenas de familias damnificadas por el reciente terremoto permanecen en el Parque Olaya Herrera, en pleno centro de la ciudad.

Algunas duermen a la intemperie, otras bajo carpas o techos improvisados, mientras esperan una respuesta más permanente de las autoridades.

En el lugar persiste la solidaridad de vecinos y voluntarios, que han llevado víveres, donaciones y artículos de primera necesidad a quienes lo perdieron todo.

Uno de los testimonios recogidos en el campamento es el de Juan Diego, maestro de construcción, quien relató que el sismo lo sorprendió mientras sacaba su moto del parqueadero, camino al trabajo. Su madre se encontraba en una finca junto a su padre y no sufrió daños, pero su abuela y su sobrina quedaron atrapadas al intentar salir de la vivienda.

"Perdí a mi abuela, que me levantó [...] eso es lo que más me duele", contó, y agregó que ahora enfrenta la tarea de "empezar de cero otra vez", con la esperanza de retomar pronto su trabajo.

"Me da miedo que me caiga"

Otra de las voces en el parque es la de Mónica, vendedora de dulces, quien salió corriendo de su casa al sentir el temblor. Aunque no sufrió pérdidas humanas, su vivienda quedó con el techo dañado y en riesgo de derrumbarse, por lo que decidió trasladarse al campamento. "Aunque sea en un colchón, duermo", dijo, ante la incertidumbre de no saber qué pasará de ahora en adelante.

Incertidumbre y falta de recursos

Según se pudo constatar en el sitio, parte de las personas que permanecen en el parque vivían en casas alquiladas y hoy no cuentan con recursos para conseguir un nuevo arriendo, lo que agrava su situación. En el campamento se reparte alimentación de manera regular y continúan llegando voluntarios con víveres para quienes se encuentran también fuera del parque, en zonas cercanas, donde igualmente hacen filas para recibir ayuda.

La cobertura continuará en los próximos días con un recorrido por otras zonas afectadas del departamento de Risaralda.

Información de Fabio Caballero