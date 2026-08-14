Parque Lefevre convierte lotes abandonados en estacionamientos ante crisis de espacio vehicular

Como parte de la respuesta, la Junta Comunal de Parque Lefevre ha intervenido tres lotes baldíos y los ha convertido en estacionamientos provisionales, sin despojar del terreno a sus dueños.

Un recorrido reciente por San Miguelito, motivado por quejas vecinales, llevó al representante de Parque Lefevre, Rodolfo Rodríguez, a extender la revisión a su propio corregimiento. El diagnóstico, dijo, es el mismo en buena parte de la ciudad: talleres clandestinos instalados en zonas residenciales, cuartos de alquiler construidos sin control y vehículos que saturan calles y aceras hasta el punto de que el carro de aseo no puede pasar por sectores como la Calle D de Parque Lefevre.

"Talleres que no tienen permiso en área residencial y obviamente te colapsan la calle", afirmó, y señaló que el problema se repite en Calle 15, Calle 14, Panamá Viejo y Chanís. Según Rodríguez, la actividad de talleres no está regulada en Panamá: existe un decreto municipal que exige guardar 200 metros de distancia de las residencias, pero no se cumple, y muchos operadores se amparan en la ley del MICI para evitar sanciones.

El representante afirmó que trabaja junto al municipio, el MICI, la Autoridad de Aseo, la Autoridad de Tránsito y Transporte (ATT) y la diputada Grace Hernández en una reforma a la ley que regula los talleres.

Estacionamientos improvisados en lotes abandonados

Como parte de la respuesta, la Junta Comunal de Parque Lefevre ha intervenido tres lotes baldíos y los ha convertido en estacionamientos provisionales, sin despojar del terreno a sus dueños. En uno de los casos lograron ubicar al propietario; en los otros dos, no.

Lo que hacemos es que lo allanamos, lo limpiamos [...] eso no es de la Junta Comunal, no es el municipio, es prestado", explicó Rodríguez.

Destacó que la medida ha reducido la proliferación de alimañas, dengue y culebras, y que en algunos casos las comunidades han pedido convertir esos espacios en pequeños parques infantiles.

Rechaza la reforma que da fondos de obra a los diputados

Rodríguez también se refirió a la reforma aprobada en tercer debate al reglamento interno de la Asamblea Nacional, que otorga a los diputados la facultad de gestionar obra directamente. A su juicio, esa función corresponde a los gobiernos locales, representantes y alcaldes, y no al órgano legislativo.

"Es evidente que están olvidando que su rol es nacional. "Las leyes deberían hacerse pensando siempre en el beneficio colectivo", señaló, y citó el modelo de descentralización de Parque Lefevre, funciona, cubre salud, deporte, cultura, calles y agua con fondos municipales.

Se opone a la policía municipal armada

El representante confirmó su rechazo a la creación de la policía municipal, cuya legalidad está pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia. Explicó que su objeción no es a la vigilancia en sí, sino a que el acuerdo se aprobó por urgencia notoria, sin debate adecuado en el pleno del Consejo Municipal.

Cuestionó además que se destinen más de medio millón de dólares a uniformes y equipo para un cuerpo armado, mientras persisten necesidades como la reapertura de un parvulario cerrado hace más de un año.

"Una cosa es vigilar y otra cosa es tener un poder coercitivo", afirmó, y pidió reforzar en su lugar la vigilancia de espacios públicos y ampliar la presencia de la Policía Nacional, que según dijo cubre con recursos insuficientes zonas como Río Abajo, Parque Lefevre, Parque Villavista, Condado y Costa del Este.

Panamá Viejo, "vive" desde este sábado

El representante también habló de los preparativos para los 507 años de fundación de la ciudad de Panamá, que este año llevan el nombre de "Panamá Viejo vive", en su tercera edición. Las actividades inician este sábado a las 5:00 a.m. con dianas a la Virgen de Nuestra Señora de la Asunción, patrona de Panamá Viejo, seguidas a las 7:00 a.m. por el izado de bandera, a cargo del deportista Diego Valanta, y a las 9:00 a.m. por un desfile con 45 delegaciones y 11 bandas independientes, entre la estatua de Morelos y el Puente del Rey, con la participación de un colegio invitado de Costa Rica.

Las festividades cerrarán el 29 y 30 de agosto con un festival de toldos y fondas en la Vía Cincuentenario, con artistas nacionales e internacionales. Rodríguez recomendó a los conductores usar como vías alternas la Avenida Ernesto T. Lefevre y la Avenida Santa Elena, y evitar el sector si no residen o laboran allí, debido a los cierres viales previstos junto a la ATT.