Ventura Vega anuncia que Meduca continuará compra de laptops para estudiantes con 'pliego transparente'

Panamá/El nuevo ministro de Educación, Ventura Vega, anunció que continuará el proceso para adquirir computadoras destinadas a los estudiantes del sistema oficial y anticipó que se elaborará un pliego de cargos con participación de instituciones especializadas en tecnología.

El anuncio se produce en medio de los cuestionamientos sobre la compra de 54,000 laptops para docentes, que serán auditados por la Contraloría General de la República, y un día después de la renuncia de Lucy Molinar como ministra de Educación.

Viene la compra de tecnología para los estudiantes. La inteligencia artificial anda volando y nuestros muchachos de la educación pública tienen que tener las mismas condiciones que la privada. Y lo primero es tener tecnología”, expresó el nuevo titular del Meduca.

El ministro aseguró que el Estado debe proporcionar estos equipos a los estudiantes y que el Gobierno mantendrá las licitaciones destinadas a reducir la brecha tecnológica entre los centros oficiales y particulares.

“¿Quién se la suple? El Estado. Y el presidente de la República, José Raúl Mulino, está comprometido en ese norte y por eso se están dando todas estas licitaciones”, manifestó.

Al ser consultado sobre si mantendrá el pliego anterior o elaborará uno completamente nuevo, no respondió directamente si el documento partirá desde cero. Sin embargo, aseguró que el próximo acto público tendrá una convocatoria abierta.

Va a haber un pliego transparente, con invitación abierta a todos”, declaró.

El funcionario planteó que, para definir las condiciones de la próxima licitación, el Meduca buscará el acompañamiento de la Universidad Tecnológica de Panamá, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, la Autoridad del Canal de Panamá y representantes del sector empresarial.

En las próximas licitaciones de tecnología vamos a escuchar a los que saben de esto”, afirmó.

El objetivo, según explicó, es que las características de los equipos respondan a las necesidades educativas y que el proceso incorpore la experiencia técnica de diferentes instituciones.

Cabe señalar que la administración de Molinar no pudo completar la compra de 531,250 laptops para los alumnos del sistema oficial; tras acumular dos intentos fallidos. El monto previsto para esta compra era de $273,141,152.50.

Cooperará con las investigaciones

El nuevo ministro también aseguró que el Meduca entregará a las autoridades toda la información requerida sobre la adquisición de las 54,000 computadoras para docentes.

Recordó que Molinar presentó personalmente un recurso ante la Procuraduría y que el ministerio colaborará con ese proceso y con las auditorías de la Contraloría.

“La ministra Lucy Molinar presentó un recurso en la Procuraduría y nosotros vamos a darle todo el apoyo que se necesita y toda la información. Esto es un hecho público y vamos a cooperar en todo”, expresó.

Agregó que las puertas del Meduca permanecerán abiertas para cualquier revisión relacionada con el proceso.

“Como ministro de Educación, con este tema específico, vamos a dar todo el apoyo que necesiten las autoridades en toda la investigación”, manifestó.

Defiende su experiencia administrativa

Ante los cuestionamientos sobre su experiencia en el sector educativo, el ministro defendió su trayectoria en la administración pública. Mencionó sus funciones en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, los ministerios de Comercio y Seguridad, la Tesorería Municipal, los casinos nacionales y la Bolsa de Productos.

Nadie estudia para ser ministro. No hay ninguna carrera en la universidad ni para ser ministro ni director de ninguna entidad”, respondió.

Aseguró que su experiencia administrativa, su capacidad de escuchar y su disposición al diálogo serán fundamentales para dirigir el Meduca.

El funcionario también señaló que respaldará la elaboración de una nueva ley de educación y que prestará atención especial a la infraestructura escolar. No obstante, dejó la compra de computadoras para estudiantes como una de las primeras decisiones que deberá encaminar su administración.

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Con información de Yami Rivas.