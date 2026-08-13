Cierres parciales en la carretera Panamericana en Rodman por trabajos viales desde el 14 de agosto

Panamá Oeste/La Policía Nacional mantendrá unidades desplegadas en la carretera Panamericana, desde la Estación Puma, en Rodman, hacia La Chorrera, debido a cierres parciales que se realizarán por trabajos en la vía.

Las acciones se desarrollarán desde el 14 de agosto hasta el 15 de septiembre, en horario de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., a lo largo de este tramo, con el fin de garantizar la seguridad vial y contribuir a la fluidez del tránsito durante la ejecución de los trabajos.

La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, recomienda a los conductores utilizar rutas alternas, mantener una distancia adecuada y estar atentos a las indicaciones de las unidades policiales.